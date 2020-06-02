13:12
USD 73.49
EUR 81.86
RUB 1.05
Бизнес

Бакайскрим: коллаборация «Бакай Банка» и мороженого Fresco ко дню защиты детей

«Бакай Банк» поздравил детей 100 порциями бесплатного мороженого, изготовленного совместно с компанией Fresco. Мороженое назвали «бакайскрим», соединив имя бренда и английское слово ice cream (мороженое).

Это первая коллаборация «Бакай Банка» и компании Fresco. Во всех «фрескомобилях» работают POS-терминалы «Бакай Банка», и можно платить картой.

Депозит «Детский» 

Забота о детях начинается с заботы об их будущем. Депозит «Детский» в «Бакай Банке» открывается на ребенка в возрасте до 14 лет, и проценты по нему в сомах доходят до 12 процентов! При этом минимальная сумма составляет всего 5 000 сомов/рублей или 100 USD/EUR. Вклад можно пополнять, поэтому накопить на образование или крупную покупку для ребенка можно будет постепенно, небольшими довкладами. Эффективная процентная ставка — до 12,7 процента.

Контакт центр 24/7:

• 6111 (с мобильных);
• +996 554 00 61 11 WhatsApp;
• +996 312 61 00 61.

Лиц. НБ КР № 043.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/154482/
просмотров: 717
Версия для печати
Материалы по теме
«Бакай Банк» поздравляет кыргызстанцев с праздником Орозо айт!
В исламском банкинге главный принцип — это разделить риски вместе с клиентом
Однокомнатные и двухкомнатные квартиры в Бишкеке в ипотеку от 6 процентов
Пять причин получить карту «Элкарт» в «Бакай Банке»
Как получить перевод Xoom (PayPal) в «Бакай Банке»?
Ипотека от 6 процентов на собственность «Бакай Банка»
«Бакай Банк»: перевод на карту в Кыргызстан не выходя из дома
Получаете зарплату на карту «Элкарт»? Пользуйтесь «Элкарт Мобайл»
До 12 процентов в год — копите с «Бакай Банком»
«Бакай Банк»: Как получить перевод «Золотая Корона» не выходя из дома
Популярные новости
Как понять, что у&nbsp;вас дефицит витамина&nbsp;D? Как понять, что у вас дефицит витамина D?
Платиновый статус карты лояльности всем участникам от&nbsp;сети АЗС &laquo;Газпромнефть&raquo; Платиновый статус карты лояльности всем участникам от сети АЗС «Газпромнефть»
Как MegaCom помог кыргызстанцам в&nbsp;период ЧП&nbsp;&mdash; интервью с&nbsp;Акылбеком Жамангуловым Как MegaCom помог кыргызстанцам в период ЧП — интервью с Акылбеком Жамангуловым
Студенческая жизнь в&nbsp;INAI.kg Студенческая жизнь в INAI.kg
Бизнес
Оплачивайте топливо через &laquo;О!Деньги&raquo; и&nbsp;получайте скидку! Оплачивайте топливо через «О!Деньги» и получайте скидку!
Бакайскрим: коллаборация &laquo;Бакай Банка&raquo; и&nbsp;мороженого Fresco ко&nbsp;дню защиты детей Бакайскрим: коллаборация «Бакай Банка» и мороженого Fresco ко дню защиты детей
Компания MegaCom поздравила детей с&nbsp;1&nbsp;июня Компания MegaCom поздравила детей с 1 июня
Студенческая жизнь в&nbsp;INAI.kg Студенческая жизнь в INAI.kg
2 июня, вторник
12:48
В Минздраве коронавирусом заразился еще один сотрудник В Минздраве коронавирусом заразился еще один сотрудник
12:33
Сын бывшего президента о преданных людях и примирении Атамбаева и Жээнбекова
12:32
Передача России взлетно-посадочной полосы в Канте. Что происходит на самом деле
12:30
В Бишкеке столкнулись два автомобиля. Четыре человека госпитализированы
12:13
Еще одна попытка экстрадиции бывшего президента. Комментарий Курманбека Бакиева