Бакайскрим: коллаборация «Бакай Банка» и мороженого Fresco ко дню защиты детей

«Бакай Банк» поздравил детей 100 порциями бесплатного мороженого, изготовленного совместно с компанией Fresco. Мороженое назвали «бакайскрим», соединив имя бренда и английское слово ice cream (мороженое).

Это первая коллаборация «Бакай Банка» и компании Fresco. Во всех «фрескомобилях» работают POS-терминалы «Бакай Банка», и можно платить картой.

Депозит «Детский»

Забота о детях начинается с заботы об их будущем. Депозит «Детский» в «Бакай Банке» открывается на ребенка в возрасте до 14 лет, и проценты по нему в сомах доходят до 12 процентов! При этом минимальная сумма составляет всего 5 000 сомов/рублей или 100 USD/EUR. Вклад можно пополнять, поэтому накопить на образование или крупную покупку для ребенка можно будет постепенно, небольшими довкладами. Эффективная процентная ставка — до 12,7 процента.