Beeline продолжает улучшать качество связи: 27 новых станций 4G за время ЧП

Оператор Beeline продолжает работать над улучшением качества связи по всему Кыргызстану, запуская новые базовые станции 4G LTE. Таким образом оператор обеспечивает своих абонентов высокоскоростным доступом в интернет и качественными голосовыми услугами.

В условиях непростой ситуации в стране Beeline ставит своей первостепенной задачей предоставление бесперебойной и качественной связи и покрытия вне зависимости от вызовов, с которыми приходится сталкиваться.

Для обеспечения еще более качественного обслуживания абонентов компания расширила зону покрытия и емкостей сети, установив 27 дополнительных базовых станций 4G LTE по всей стране:

Джалал-Абадская область: села Бешик-Джон, Бирдик, Кара-Жигач, Мамай, Майлуу-Суу, Кош-Болот, Ак-Терек, Орто-Азия, Арал, Падек и Кызыл-Тууйский аильный округ;

Ошская область: cела Алашан, Жаны-Ноокат, Жар-Коргон, Агартуу, Кашкалдак, Коджо-Арык, Осор, Монок, Жылкелди;

Чуйская область: села Юрьевка и Милянфан;

Иссык-Кульская область: села Балтабай (Кызыл-Дыйкан) и Ак-Терек;

Село Орукзар в Баткенской области;

Село Кен-Арал в Таласской области;

Территория Автосборочного завода по улице Чолпон-Атинской в городе Бишкеке.

Всего с начала 2020 года было запущено 85 новых станций 4G LTE по всей стране. Ознакомиться с полной картой покрытия сети Beeline 4G/3G/2G можно на сайте.

Помимо строительства новых станций, технические специалисты Beeline практически мгновенно получают информацию о возможных неполадках, имеют возможность оперативно устранить их и обеспечить качественную и бесперебойную работу телекоммуникационного оборудования в любых условиях.