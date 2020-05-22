Справедливое распределение риска между клиентом и банком — главный принцип исламского финансирования. О том, как проходит кризис для клиентов Исламского Финансового Центра, рассказывает директор ИФЦ Талант Керимбаев.

ИФЦ — исламское окно при традиционном банке, которое работает по исламским принципам финансирования, обслуживая как активные, так и пассивные операции. Как и клиенты обычных банков, обслуживающиеся в ИФЦ люди столкнулись с финансовыми трудностями во время ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Директор ИФЦ Талант Керимбаев рассказал, что главный принцип исламского банкинга — делить риски вместе с клиентом.

— Что предлагает ИФЦ своим клиентам во время текущего кризиса?

— Исламский Финансовый Центр, по рекомендации Национального банка, пересматривает условия финансирования по заявлению клиента. Реструктуризация осуществляется по двум типам. Первый — когда клиенты обращаются с заявлением на отсрочку на 3 месяца и наценка распределяется на следующие месяцы. Но сама наценка при этом не меняется. Второй — особенно пострадавшим клиентам во время карантина мы делаем отсрочку еще на 3 месяца. Уровень наценки при этом не меняется.

— Есть ли в исламском банкинге какие-нибудь облегчающие моменты во время финансовых трудностей клиента?

— Мы на карантин не уходили, не переставали оказывать банковкие услуги. Мы разделяем риски вместе с клиентами. В итоге, конечно, недоплучаем доход. Но то, что понесем риск вместе с клиентом, является главным из исламских принципов, который действует в обоих направлениях.

Основные услуги ИФЦ:

Мурабаха — активная операция по финансированию клиента. Подходит для покупки чего угодно: от бытовой техники до зданий под бизнес.

— активная операция по финансированию клиента. Подходит для покупки чего угодно: от бытовой техники до зданий под бизнес. Пассивная операция мудараба — аналог депозитного счета. Разница в том, что вкладчики не получают фиксированного процента, а становятся «партнерами» банка, участвуя как в прибыли, так и в убытках.

— аналог депозитного счета. Разница в том, что вкладчики не получают фиксированного процента, а становятся «партнерами» банка, участвуя как в прибыли, так и в убытках. Кард-хасан — счет до востребования для физических и юридических лиц. Отличается от обычного расчетного счета тем, что на остаток не начисляются проценты и не действует овердрафт.

— счет до востребования для физических и юридических лиц. Отличается от обычного расчетного счета тем, что на остаток не начисляются проценты и не действует овердрафт. Карта ИФЦ — карта на основе системы «Элкарт» позволяет обналичивать средства во всех банкоматах страны, платить онлайн, пользоваться мобильным банкингом. Карту не получится использовать в специализированных магазинах по продаже алкоголя или в ночных клубах.

Контакты:

6111

0554 006 111

ifcenter.kg