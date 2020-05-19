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Бизнес

Однокомнатные и двухкомнатные квартиры в Бишкеке в ипотеку от 6 процентов

«Бакай Банк» продает однокомнатные и двухкомнатные квартиры в строящемся доме в районе Пишпека в ипотеку от 6 процентов.

Купить квартиру за наличные или в ипотеку от «Бакай Банка» можно в строящемся доме по адресу: город Бишкек, улица Алыбаева, 19/1. Недвижимость в собственности банка продается на выгодных условиях — от 6 процентов в год (ЭПС — 6,15 процента).

Застройщиком является компания ОАО «Оргтехстрой». Жилой дом «Леостан Плюс» планируется к сдаче в четвертом квартале 2020 года.

Список квартир:

  1. Двухкомнатная квартира № 52 общей полезной площадью 67,95 квадратных метра, на 6-м этаже, блок Б. Цена: 2 661 500 сомов.
  2. Двухкомнатная квартира № 56 общей полезной площадью 67,95 квадратных метра, на 7-м этаже, блок Б. Цена: 2 661 500 сомов.
  3. Двухкомнатная квартира № 64 общей полезной площадью 67,95 квадратных метра, на 9-м этаже, блок Б. Цена: 2 661 500 сомов.
  4. Двухкомнатная квартира № 53 общей полезной площадью 64,09 квадратных метра, на 7-м этаже, блок Б. Цена: 2 510 000 сомов.
  5. Однокомнатная квартира № 54 общей полезной площадью 46,71 квадратных метра, на 7-м этаже, блок Б. Цена: 1 829 500 сомов.
  6. Однокомнатная квартира № 59 общей полезной площадью 46,69 квадратных метра, на 8-м этаже, блок Б. Цена: 1 829 500 сомов.

Помимо представленных, «Бакай Банк» продает объекты жилой и коммерческой недвижимости в Бишкеке и других регионах Кыргызстана. Список доступен по ссылке

Контакт-центр 24/7:
bakai.kg
6111 (с мобильных телефонов)
+996 554 006 111 (Whatsapp)

Лицензия НБ КР № 043.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/153216/
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