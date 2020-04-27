ОАО «Халык Банк Кыргызстан» продолжает помогать медикам

Сотрудники ОАО «Халык Банк Кыргызстан» перечислили однодневную заработную плату медицинским сотрудникам, которые задействованы в борьбе с коронавирусной инфекцией. Денежные средства перечислены напрямую на карты 133 медработникам Бишкека, которые самоотверженно борются за здоровье наших граждан. Многие из них в прямом смысле живут в больницах, не имея возможности видеться со своими семьями.

Напомним, что в середине апреля ОАО «Халык Банк Кыргызстан» уже оказывало аналогичную поддержку со средств банка 206 медработникам в Оше, Джалал-Абаде, Караколе, Чолпон-Ате и Кара-Балте.

Всего помощь оказана 339 медицинским сотрудникам на общую сумму чуть более 1 миллиона 424 тысяч сомов.