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Бизнес

ОАО «Халык Банк Кыргызстан» продолжает помогать медикам

Сотрудники ОАО «Халык Банк Кыргызстан» перечислили однодневную заработную плату медицинским сотрудникам, которые задействованы в борьбе с коронавирусной инфекцией. Денежные средства перечислены напрямую на карты 133 медработникам Бишкека, которые самоотверженно борются за здоровье наших граждан. Многие из них в прямом смысле живут в больницах, не имея возможности видеться со своими семьями.

Напомним, что в середине апреля ОАО «Халык Банк Кыргызстан» уже оказывало аналогичную поддержку со средств банка 206 медработникам в Оше, Джалал-Абаде, Караколе, Чолпон-Ате и Кара-Балте.

Всего помощь оказана 339 медицинским сотрудникам на общую сумму чуть более 1 миллиона 424 тысяч сомов.

Мы выражаем глубокую благодарность врачам, медсестрам, санитарам, лаборантам и всему медицинскому персоналу, кто сейчас самоотверженно трудится на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией, круглосуточно спасая здоровье и жизни кыргызстанцев.

 

Ссылка: https://24.kg/biznes_info/151239/
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