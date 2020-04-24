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Бизнес

Как получить перевод Xoom (PayPal) в «Бакай Банке»?

Сервис Xoom позволяет переводить деньги онлайн из-за границы в Кыргызстан. Получить деньги можно в «Бакай Банке» как перевод Ria Money Transfer.

XOOM — дочерняя компания PayPal — мирового лидера в области электронных платежей. Если вам отправили деньги, в том числе из США и Канады, по системе XOOM, вы можете получить их в «Бакай Банке» в качестве перевода по системе Ria Money Transfer.

Процедура обслуживания клиентов, получающих перевод через систему XOOM:

  1. Обратитесь к специалисту банка за получением перевода Ria Money Transfer и сообщите ему пин-код перевода Xoom. Он должен начинаться с цифр 1299.
  2. Если статус перевода готов к выдаче, вам выдадут денежные средства.

В Кыргызстане перевод по системе XOOM можно только получить, на отправку сервис не работает. Выплата переводов осуществляется в евро/долларах США. Комиссия с получателя не взимается.

Контакт-центр 24/7:
bakai.kg
6111 (с мобильных телефонов)
+996 554 006 111 (WhatsApp).

Лицензия НБ КР № 043.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/150984/
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