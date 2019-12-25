Алексей Конев о базе в Караколе при СССР, в 90-е и сейчас

Председатель правления холдинга SKD Алексей Конев рассказал об упадке и восстановлении горнолыжной базы в Караколе, строительстве отеля «Каприз-Каракол» при поддержке «Бакай Банка» и влиянии базы на развитие города.

Горнолыжный курорт в Караколе называют одним из самых престижных в Кыргызстане. Символы базы — трассы, проходящие через хвойный заснеженный лес, и треугольная крыша горнолыжного отеля на белоснежном склоне.

Фото из архива. Отель «Каприз-Каракол»

Но такой базу знают только с середины 2000-х — после ее реконструкции, строительства новых канатных дорог и инфраструктуры. В советские годы база в Пржевальске выглядела несколько иначе.

Председатель правления холдинга SKD Алексей Конев рассказал, что каракольская горнолыжная база во времена СССР имела всесоюзное значение и использовалась для проведения тренировок Олимпийской сборной по горнолыжному спорту.

«Горнолыжная база «Каракол» существовала еще при Советском Союзе, там была школа горнолыжная, и там даже проводили союзные соревнования. Значение эта база имела высокое, но, после того как Союз развалился, база стала разрушаться. И канатная дорога там была бугельная, туда приезжали только очень большие энтузиасты», — вспоминает Алексей Конев.

Сейчас горные склоны курорта в Караколе обслуживаются двумя трехместными и двумя двухместными кресельными подъемниками.

«В конце 90-х российские инвесторы построили новые канатные дороги, и горнолыжная база ожила. Соответственно, возникла потребность в горнолыжном отеле. И в 2009 году мы при поддержке «Бакай Банка» построили там отель «Каприз-Каракол». Уже 10 лет этот отель считается лучшим в Средней Азии», — говорит предприниматель.

По его словам, только в «Каприз-Каракол» трудоустроено 60 человек, большинство из которых — жители Иссык-Кульской области.

А если говорить о том, как развивается Каракол в связи с развитием базы, — семимильными шагами. Тысячи людей работают, создают свой малый и средний бизнес, ориентированный на туристическую индустрию. Алексей Конев

Мнение предпринимателя подтверждает количество заведений сферы HoReCa в городе. На сайтах бронирования отелей и кафе в Караколе зарегистрировано более 90 гостиниц и более 70 заведений общепита при населении в 66 тысяч человек.

«Бакай» составит достойную конкуренцию импортным банкам»

Бизнесмен считает, что присоединение БТА Банка к отечественному банку «Бакай» с полностью кыргызстанским капиталом — позитивная новость.

«Слышал про слияние. «Бакай» составит достойную конкуренцию импортным банкам. Я доверяю этим банкам — и БТА, и «Бакай». Я знаю, что в «Бакай» все акционеры — кыргызстанцы, знают свою страну и рынок. А то, что банки сольются, — замечательный шаг», — отмечает председатель правления холдинга SKD.

***

Холдинг SKD организован в 2007 году. Среди проектов группы — строительство центра отдыха «Каприз» на Иссык-Куле, реконструкция развлекательного центра «Россия» в Бишкеке, реконструкция городского бассейна в Оше и множество других.

«Бакай Банк» купил акции БТА Банка и получил разрешение Нацбанка присоединить банк. Реорганизация завершится в январе 2020-го. Тогда «Бакай Банк» станет банком с одной из самых разветвленных филиальных сетей в республике.