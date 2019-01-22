Интернет-банкинг от «Бакай Банка»: 24 часа в сутки, 7 дней в неделю

Интернет-банкинг от «Бакай Банка» — наиболее простой и удобный способ дистанционного управления счетами, депозитами, картами. Для полноценной работы с технологией интернет-банкинга вам достаточно иметь доступ к интернету.

В интернет-банкинге от «Бакай Банка» вы получите доступ к своим счетам, депозитам и картам в любой точке мира, а также возможность проведения финансовых операций удаленно, оплаты коммунальных и других услуг. Для подключения к интернет-банкингу нужно обратиться в любой офис «Бакай Банка».

Интернет-банкинг от «Бакай Банка» позволяет:

— проводить внутрибанковские платежи;

— проводить платежи в национальной валюте по системе Клиринг;

— проводить платежи в национальной валюте по системе Гросс;

— проводить платежи в иностранной валюте по системе SWIFT;

— проводить конвертацию валют;

— выполнять просмотр информации по счету: остатки, выписки за период до трех месяцев;

— отслеживать все этапы обработки платежных документов в банке в режиме реального времени;

— оперативно получать сообщения об ошибках;

— выполнять просмотр и печать входящих и исходящих платежных документов;

— погашать кредиты;

— пополнять депозиты.

Для входа в систему «Интернет-банкинг» необходимо зайти на сайт www.bakaibank.kg. Также на сайте можно ознакомиться с подробной инструкцией по использованию интернет-банкинга по ссылке: https://i.bakai.kg/

Посредством интернет-банкинга от «Бакай Банка» можно управлять банковскими счетами 7 дней в неделю, 24 часа в сутки на трех языках: кыргызском, русском, английском.

Воспользоваться системой «Интернет-банкинг» могут как юридические, так и физические лица.

Тарифы на услугу для физического лица:

подключение — бесплатно;

предоставление услуги — бесплатно;

операции по карт-счетам в интернет-банкинге — бесплатно;

абонентская плата — бесплатно.

Тарифы на услугу для юридического лица:

подключение — бесплатно;

предоставление услуги — бесплатно;

абонентская плата — бесплатно.

Необходимо отметить, что «Бакай Банк» не рекомендует работать с системой с персональных компьютеров, установленных в общественных местах (интернет-клубы, ночные клубы и т. д.). Помните о безопасности вашей компании и о персональной ответственности.

По вопросам интернет-банкинга обращайтесь по телефонам: 0312610061, с мобильного: 6111, WhatsApp: 0554006111, сайт: www.bakaibank.kg.

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ОАО «Бакай Банк» уже 20 лет предоставляет широкий спектр финансовых услуг жителям Кыргызстана. В данное время 76 сберкасс и филиалов банка обеспечивают быстрое и удобное обслуживание во всех регионах страны.