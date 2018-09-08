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Агент 024
Сюжет: Чудаки парковки (1)

Чудаки парковки. Сотрудникам МВД и Бишкекводоканала правила не писаны

Чудеса парковки в Бишкеке — дело обычное. Но ни городские власти, ни ГУОБДД не может навести порядок и призвать нарушителей к ответу. Что ж, вместе с читателями 24.kg будет предавать огласке такие случаи. Может, хоть это заставит людей уважать друг друга и соблюдать Правила дорожного движения?

Фотографии тех, кто проявляет чудеса парковки, и не только в Бишкеке, можно присылать на редакционный WhatsApp. И у нас уже есть первая подборка от читателей 24.kg.

Неправильно припаркованные на улице Киевской машины сотрудников МВД, фото сделал читатель 6 сентября. По словам очевидцев, милиционеры так паркуются не первый раз.

Фото читателя

На улице Московской служебная машина с госномером MVD685 припаркована в неположенном месте.

Фото читателя

Другой читатель обнаружил такси, которое припарковали на пересечении улиц Кулатова и Ибраимова, тем самым перекрыли проезд.

На улице Элебаева, перед Кулатова, машина аварийной службы Бишкекводоканала (госномер 2961BC) стояла на тротуаре.

Фото читателя

Несколько жалоб было и на тех, кто оставляет автомобили на улице Ибраимова, между проспектом Чуй и Киевской. Тут, отметим, нарушения ПДД нет, но машины мешают проезду.

«Здесь нет знака «Парковка запрещена», и машины паркуются, сужая загруженный участок. В вечерний час пик легче было бы проезжать при свободной левой полосе дороги», — написал читатель.

В регионах Кыргызстана чудаков парковки также хватает. Например, в Караколе водитель на пересечении улиц Манаса и Токтогула загородил и тротуар, и подход к пешеходному переходу.

Фото читателя

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Viber по номеру 0555312024.
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