Мгновения жизни. Летний Чичкан и прогулка по Токтогулке

Сегодня начнем выпуск рубрики с Иссык-Куля. Неожиданно? Ну да, и это в разгар летних отпусков, которые многие кыргызстанцы проводят именно на озере.

Сначала заглянем на менее популярный южный берег Иссык-Куля, где много заповедных мест. А поможет нам с этим Орынбек Асилбаев.

Фото Орынбека Асилбаева. Южный берег Иссык-Куля

Теперь переберемся на берег северный, который каждое лето атакуют десятки тысяч туристов. Наш постоянный автор Мамасалы Ташматов сделал очередную серию фотографий, которые немного раскрывают неповторимую красоту озера.































Еще один наш автор, Азиз Момункулов, предлагает нам немного задержаться в Тонском районе. А именно в селе Кызыл-Туу, где, по его словам, делают самые хорошие юрты.

А теперь заглянем в Нарынскую область, где по дороге на озеро Сон-Куль сделал фотографию Ильнур Набиев.

Фото Ильнура Набиева. По дороге на Сон-Куль

В Джумгальском районе побывал и Арстан Кадыров, который не забыл поделиться тем, что он там увидел. Жаль, но он не рассказал, что за необычная скала попала в объектив его камеры. А река — это Кокомерен.

И сразу переместимся на другой конец страны — в Таласскую область. Айбек Султанов в очередной раз радует нас прекрасными видами горных ущелий Бакай-Атинского района.

Все, пора на юг Кыргызстана. По пути остановимся в прекрасном и живописном ущелье Чичкан. Через него проходит дорога Бишкек — Ош, но Тимур Жусупов с друзьями не удовлетворился лишь снимками с дороги.









На выезде из этого ущелья находится самое известное рукотворное море в Кыргызстане. Токтогульское водохранилище не менее знаменито, чем озеро Иссык-Куль или ошская Сулайман-Тоо. Именно во время прогулки по нему и сделал фотографии Омурбек уулу Бакытбек.

Заглянем и в прохладное урочище Кызыл-Ункур, которое находится в Базар-Коргонском районе. Там побывал Уланбек Эматов, который и поделился с нами столь приятным в жаркие дни пейзажем.

Фото Уланбека Эшматова. Урочище Кызыл-Ункур, Базар-Коргонский район

На этом наша экскурсия по Кыргызстану завершилась. Но мы знаем, что и наши постоянные авторы, и те, кто ими желает стать, путешествуют по стране и делают новые фотографии, чтобы порадовать читателей ИА «24.kg».

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