Опасения оправданны. Питьевая вода в селе Кара-Джигач не соответствует нормам

В Департаменте профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения КР отреагировали на жалобу читателя, сообщившего, что после дождей из водопроводных кранов в домах жителей села Кара-Джигач Аламудунского района течет грязная вода.

Специалисты районного центра профилактики заболеваний взяли пробы питьевой воды для проведения лабораторных исследований. Выявлены отклонения от нормы по санитарно-бактериологическим показателям, а также несоответствия по физико-химическим показателям.

«Специалисты ежемесячно проводят проверку водозабора и берут пробы. По их результатам выдано санитарное предписание главе Кара-Джигачского айыльного округа, составлен протокол об административном правонарушении, вынесено постановление о наложении штрафа», — отмечают в департаменте и подчеркивают, что водный путь передачи инфекционных заболеваний в селе не зарегистрирован.

По данным департамента, питьевая вода сельчанам подается с каптажей, где основным источником служит река Аламедин. Поэтому качество воды напрямую зависит от природных условий и санитарно-гигиенического состояния водоохранной зоны.

«На водозаборе для предварительной механической очистки предусмотрены отстойники. Они периодически заиливаются, поэтому во время осадков и паводков жителям поступает мутная вода. Обеззараживание питьевой воды проводится путем капельного хлорирования», — отмечают в департаменте.

Ранее сообщалось, что село вошло в проект «Ала-Тоо булагы». На ремонтно-восстановительные работы водопровода в селе запланировано 77 миллионов сомов.

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