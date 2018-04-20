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Агент 024

Бизнес недоволен: чиновники требуют выйти на субботник и пугают штрафами

«Чиновники Свердловского района Бишкека, вместо того чтобы попросить людей в законный выходной 21 апреля выйти на субботник, пугают штрафами», — недовольны представители коммерческих фирм.

Согласно уведомлению за подписью акима, информацию по итогам субботника (фотоотчет, число принявших участие, объем проделанных работ и данные о привлеченной технике) необходимо направить в акимиат в тот же день до 12.00.

«Законны ли такие уведомления?» — задаются вопросом читатели ИА «24.kg».

«Согласно распоряжению правительства и принятому постановлению мэрии, объявлен трехмесячник. Согласно закону о местном самоуправлении, такие решения обязательны к исполнению всеми лицами, независимо от форм собственности. Кроме того, есть Правила благоустройства города Бишкека, согласно которым каждая организация должна проводить очистку прилегающей территории», — подчеркнул аким района Самарбек Болотбеков.

«В основном на субботники выходят государственные и муниципальные служащие. Думаю, что социальная ответственность должна быть у каждого — как у граждан, так и компаний. В случае неисполнения органы власти вправе принять меры. Штрафы для физических лиц составляют 1 тысячу сомов, для юридических — от 5 тысяч сомов и выше», — добавил он.

С 1 марта по 31 мая в Кыргызстане проходит трехмесячник по благоустройству и уборке территорий.

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