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Агент 024

Коллапс у ЦУМа. Регулировщики на перекрестке в центре Бишкека устроили разборки

Из-за разборок регулировщиков в центре Бишкека образовалась пробка. Об этом ИА «24.kg» сообщил очевидец.

Инцидент произошел сегодня вечером на пересечении проспекта Чуй и улицы Шопокова. Вместо того чтобы регулировать движение, сотрудники ГУОБДД не могли договориться между собой.

В результате они так и разошлись, не только не устранив пробку из скопившихся машин, но и создав настоящий коллапс.

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