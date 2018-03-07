Коллапс у ЦУМа. Регулировщики на перекрестке в центре Бишкека устроили разборки

Из-за разборок регулировщиков в центре Бишкека образовалась пробка. Об этом ИА «24.kg» сообщил очевидец.

Инцидент произошел сегодня вечером на пересечении проспекта Чуй и улицы Шопокова. Вместо того чтобы регулировать движение, сотрудники ГУОБДД не могли договориться между собой.

В результате они так и разошлись, не только не устранив пробку из скопившихся машин, но и создав настоящий коллапс.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Viber по номеру (0555) 312–024.