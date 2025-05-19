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Общество

Очевидцы засняли, как парень с бутылкой регулировал движение в центре Бишкека

Сегодня в центре Бишкека, на пересечении проспекта Чуй и улицы Гоголя, произошел дорожный затор. Однако внимание горожан привлек не сам трафик, а необычный способ его регулирования.

По словам очевидцев, парень вышел на проезжую часть и начал разруливать ситуацию, используя обычную пластиковую бутылку как жезл.

На видео видно, как он активно размахивает бутылкой, указывая водителям, куда двигаться. Судя по реакции автомобилистов, большинство из них восприняли происходящее с юмором — некоторые даже приветственно сигналили импровизированному «регулировщику».

Официальных комментариев от ГУОБДД по поводу инцидента пока не поступало.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/329611/
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