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Агент 024

Первый раз на коньках и сразу звезда Интернета

Житель США Джермейн Томпсон впервые оказался на катке в городе Атланта штата Джорджия. Видео, где мужчина старается удержаться на коньках, опубликовали в социальной сети Facebook, что практически сразу сделало его звездой Интернета, сообщил Life

Как отмечается, попытки мужчины удержаться на льду, снятые очевидцами, нашли отклик в сердцах интернет-пользователей, благодаря которым видеозапись стала вирусной. За короткое время ролик собрал более 2,6 миллиона просмотров. 

Джермейн Томпсон, запечатленный на записи, не знал, что его снимают. 

Ранее вирусным роликом в Интернете стало катание на коньках японской студентки. 
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