Первый раз на коньках и сразу звезда Интернета

Житель США Джермейн Томпсон впервые оказался на катке в городе Атланта штата Джорджия. Видео, где мужчина старается удержаться на коньках, опубликовали в социальной сети Facebook, что практически сразу сделало его звездой Интернета, сообщил Life.

Как отмечается, попытки мужчины удержаться на льду, снятые очевидцами, нашли отклик в сердцах интернет-пользователей, благодаря которым видеозапись стала вирусной. За короткое время ролик собрал более 2,6 миллиона просмотров.

Джермейн Томпсон, запечатленный на записи, не знал, что его снимают.

Ранее вирусным роликом в Интернете стало катание на коньках японской студентки.