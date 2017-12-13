Жители Иссык-Кульской области жалуются на качество работ по реконструкции автодороги Балыкчи — Корумду. Пользователи социальных сетей опубликовали фотографии того, как сейчас выглядит дорога.

«Вот просто зла не хватает. На трассе Балыкчы — Корумду в двухстах метрах от ипподрома сделали дорогу, поставили мост. А дальше кто будет делать? Нет денег на тротуары, но неужели нельзя обязать дорожников хотя бы укатать камни?» — возмущаются жители.

На этом участке дороги протекает речка, поэтому ходить людям просто негде. Особенно тяжело приходится мамам с маленькими детьми.

«Нужно коляску тащить через мост, на который нужно еще заехать и суметь подъехать к нему, или вдоль трассы идти, что еще опаснее. Раньше были тротуары. Пусть не самые хорошие, но можно было хотя бы с коляской проехать. А сейчас вдоль дороги булыжники. Лежат больше года, и никто не шевелится», — высказываются пользователи соцсетей.

Напомним, работы на дороге Балыкчи — Корумду вновь приостановили из-за нехватки средств в бюджете. Рабочим не платят зарплату уже четыре месяца.