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Агент 024

Материалы по просроченным лекарствам передали в суд. Аптеки накажут

Департамент лекарственного обеспечения и медтехники провел внеплановые проверки аптек, реализующих просроченный препарат «Трикортин».

Ранее о продаже просроченных лекарств сообщил читатель ИА «24.kg». Чиновники подтвердили такие факты в селе Новопавловка Сокулукского района Чуйской области, в аптеке № 358, и в селе Военно-Антоновка в аптечном пункте (от аптеки № 730).

В отношении правонарушителей составлены административные протоколы. Материалы переданы в судебный орган для дальнейшего рассмотрения. Суд может оштрафовать эти аптеки. 

В случае обнаружения фактов реализации лекарств ненадлежащего качества отдел фармацевтической инспекции ДЛОиМТ просит сообщать по телефону 0(312) 21-92-88.

Внеплановая проверка проводится только при получении письменного заявления с приложениями документов (копии кассового чека и образца лекарственного препарата).

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Viber по номеру (0555) 312–024. 
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