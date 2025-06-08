Чудаки парковки. Некоторые считают нормальным заехать на зеленые зоны

Читатели присылают на WhatsApp фотографии и видео с нарушителями правил парковки.
На зеленой зоне оставляют свои авто в районе улиц Московской и Ибраимова.
Аттракционы в районе площади Ала-Тоо мало того, что мешают пешеходам, так еще их ставят в неположенных местах. Это фото сделано за памятником Суйменкулу Чокморову.
Постоянное место для незаконной парковки — тротуар на улице Московской, 226. Водители ежедневно закрывают вход в магазин.
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