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Сюжет: Чудаки парковки

Чудаки парковки. Некоторые считают нормальным заехать на зеленые зоны

Читатели присылают на WhatsApp фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

На зеленой зоне оставляют свои авто в районе улиц Московской и Ибраимова.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Аттракционы в районе площади Ала-Тоо мало того, что мешают пешеходам, так еще их ставят в неположенных местах. Это фото сделано за памятником Суйменкулу Чокморову.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Постоянное место для незаконной парковки — тротуар на улице Московской, 226. Водители ежедневно закрывают вход в магазин.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/331807/
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