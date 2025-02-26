Чудаки парковки. По тротуару на проспекте Жибек Жолу опасно ходить из-за машин

Читатели присылают на WhatsApp фотографии и видео с нарушителями правил парковки.
В районе БГУ на улице Джаманбаева на зебре стояла машина, перекрыв дорогу пешеходам.
Ежедневно на остановке в районе улицы Боконбаева и бульвара Молодой Гвардии стоят авто.
А на перекрестке улиц Льва Толстого и Игембердиева «чудаки» перекрыли дорогу по тротуару к пешеходному переходу.
По тротуару возле ЦОНа на проспекте Жибек Жолу опасно ходить из-за едущих по нему автомобилей.
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