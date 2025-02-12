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Агент 024

Мост БЧК на улице Алма-Атинской сильно поврежден

В Свердловском районе на улице Алма-Атинской мост через БЧК сильно поврежден. Об этом сообщил читатель 24.kg.

На видео заметно сильное повреждение пешеходной части моста.

«Мост совсем разваливается. Арматура торчит, и куски отваливаются», — сообщает горожанин.

Редакция 24.kg обратилась за комментарием в мэрию Бишкека по данному вопросу.

«Руководство акимиата Свердловского района поручило МП «Муницстрой» устранить дефект. Они постараются отработать этот вопрос в течение ближайшего времени», — ответили в пресс-службе.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/319652/
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