Чудаки парковки. В 10-м микрорайоне машины оставляют на тротуарах, мешая жителям

Читатели присылают на WhatsApp фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

Некоторые водители заезжают на тротуары. Как, например, владелец этого авто.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Эта машина также стояла на пути у пешеходов. Фото сделано в микрорайоне «Улан-2».

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

На пересечении проспектов Чуй и Манаса правила нарушили на автомобиле с казахстанскими номерами.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Это фото сделано в районе улиц Боконбаева и Суюмбаева.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Жители дома № 38 в 10-м микрорайоне жалуются на машины тех, кто приехал в «Бишкекводоканал». «Главное — нашли место для авто, а жители должны летать, по их мнению», — написала читательница.

На улице Кольбаева авто оставили под запрещающим знаком.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

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