Чудаки парковки. В 10-м микрорайоне машины оставляют на тротуарах, мешая жителям

Читатели присылают на WhatsApp фотографии и видео с нарушителями правил парковки.
Некоторые водители заезжают на тротуары. Как, например, владелец этого авто.
Эта машина также стояла на пути у пешеходов. Фото сделано в микрорайоне «Улан-2».
На пересечении проспектов Чуй и Манаса правила нарушили на автомобиле с казахстанскими номерами.
Это фото сделано в районе улиц Боконбаева и Суюмбаева.
Жители дома № 38 в 10-м микрорайоне жалуются на машины тех, кто приехал в «Бишкекводоканал». «Главное — нашли место для авто, а жители должны летать, по их мнению», — написала читательница.
На улице Кольбаева авто оставили под запрещающим знаком.
Вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp по номеру 0555312024.