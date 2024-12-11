Чудаки парковки. Бишкекчанин возмущается бездействием сотрудников ГУОБДД

На улице Токомбаева в микрорайоне «Асанбай» (от улицы Сухэ-Батора) постоянно ездят и паркуются автомобили на тротуаре и в зеленой зоне. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«Меня возмущают не столько водители, сколько бездействие со стороны ГУОБДД. С конца весны 2024 года я периодически отправлял фото и видео на WhatsApp-номер 0777102102. Но на сайте tolom.kg при проверке никаких штрафов у нарушителей за парковку на тротуаре и в зеленой зоне нет. 2 декабря по электронной почте в ГУОБДД я отправил заявление для привлечения к административной ответственности водителей. Не дождавшись ответа, 4 декабря я продублировал его на сайте ГУОБДД через форму отправки заявлений. На текущий момент никакого ответа по-прежнему нет, а нарушители паркуются там по-прежнему», — отметил он.

Читатель интересуется, зачем отправлять в ГУОБДД факты нарушений ПДД, если никакой реакции не следует.

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