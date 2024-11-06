Чудаки парковки. В микрорайоне «Юг-2» из-за авто не смогла проехать скорая

Читатели присылают на WhatsApp фотографии и видео с нарушителями правил парковки.
Из-за этой машины пешеходы вынуждены были выходить на проезжую часть, чтобы пройти.
«У нас во дворе дома в микрорайоне «Юг-2» ставят авто так, что не могут проехать экстренные службы», — написал автор видео.
Владелец этого автомобиля заехал на траву.
На улице Джунусалиева просили поставить знак, запрещающий стоянку. Его установили, однако знак некоторые игнорируют.
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