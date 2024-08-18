Чудаки парковки. Некоторые занимают остановки для общественного транспорта

Читатели присылают на WhatsApp 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

Остановка на улице Курманджан Датки, возле ТРЦ «Аламедин-Гранд», почти всегда заставлена такси, которые мешают общественному транспорту.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

«На остановке на пересечении улиц Боконбаева и Абдрахманова стоял Hyundai Porter с торчащей арматурой, которая мешала и водителям автобусов, и пассажирам», — отметил очевидец.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Эту машину оставили на автозаправке. По оставленному в салоне номеру ответили, что автомобиль не их. По словам очевидца, он обратился в милицию, но никто не отреагировал.

Возле торгово-развлекательного центра Tommi Mall «чудаки» заняли парковочные места, предназначенные для ЛОВЗ.

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