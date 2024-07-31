Пробки в Бишкеке. В столице на улице Садыгалиева из-за разбитой дороги заторы

На перекрестке улицы Садыгалиева и проспекта Дэн Сяопина из-за разбитой дороги в часы пик образуются заторы. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«Участок небольшой, но проехать здесь очень сложно и опасно для автомашин. В дождливую погоду там образуются огромные лужи и практически ничего не видно», — отметил он.

Из-за этого проехать перекресток успевают лишь пару машин.

Ситуацию осложняет и то, что на светофоре в этом направлении зеленый свет горит мало времени.

Бишкекчанин просит привести дорогу в порядок.

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