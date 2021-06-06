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Мгновения жизни. Озеро Боролу и река Нарын

Раз на дворе воскресенье, значит, самое время отправляться в путешествие по Кыргызстану. Именно из таких поездок наши авторы и привозят прекрасные фотографии и видео, которыми мы делимся со всеми читателями 24.kg.

Начнем с Бишкека. А именно с парка имени Даира Асанова. Фотографии там сделала Чынара Салиева.

«Фото с прогулки вокруг Бишкека. Проехал из Ала-Арчинского ущелья в Аламединское. Красивые места, где можно отдохнуть», — рассказал об очередных фотоработах наш постоянный автор Владислав Ногай.

Прокатимся еще немного по Чуйской области — до озера Боролу. Там побывал Сергей Сан.

Любой летний выпуск нашей рубрики, конечно, не обходится без самого любимого места отдыха кыргызстанцев — Иссык-Куля. Видео на озере сделал Эрик Абдрахманов.

«Меня зовут Беата, я из Польши. Два года назад мы с семьей отдыхали в Кыргызстане. Мы были в разных местах, все красиво. Выбрать несколько снимков сложно, потому что все они создают прекрасные воспоминания. Я влюбилась в Кыргызстан. Это чудесная страна, очень красивая. Я мечтаю вернуться и обязательно вернусь», — написала нам Беата Нойманн и прислала фотографии, сделанные в Нарынской области.

Надеемся, вам понравилось наше фотопутешествие по Кыргызстану. Стать его автором может любой желающий, и сделать это несложно.

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Фото и видео из ваших поездок по стране присылайте на нашу страничку в Facebook, электронную почту info@24.kg или редакционный номер WhatsApp 0555312024.

Обязательно укажите свои имя и фамилию либо автора, если снимок или видео не ваши, и место, где их сделали. Если с этим связаны какие-то интересные истории или воспоминания, обязательно напишите.

Подборки самых интересных фотографий и видео мы публикуем по воскресеньям на сайте 24.kg.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/195954/
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