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Агент 024

Из-за обильных дождей в Оше затопило несколько улиц и территории возле школ

В Оше улицы затопило дождем. Об этом сообщают пользователи соцсетей.

«Вот всегда так! Неужели нельзя что-нибудь сделать?» — задаются вопросом горожане.

В мэрии Оша 24.kg рассказали, что муниципалитет принимает меры, но нужна реконструкция ирригационных сетей.

«По данным МП «Зеленхоз», возле двух школ — имени Карла Маркса и Уркуи Салиевой, а также на улицах Айтиева и Ленина при обильных осадках бывают затопы. В прошлом году предприятие провело реконструкцию ирригационных сетей на улице Ленина, на остальных участках планируются аналогичные работы. После появления сообщения о затоплении сотрудники «Зеленхоза» выехали на место, очистили арычные сети и увеличили их пропускную способность. Ирригационные сети Оша не рассчитаны на большое количество осадков по указанным адресам. Эта проблема известна, и над его решением работают специалисты», — заключили в мэрии.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/190935/
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