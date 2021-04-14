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Агент 024
Сюжет: Безопасный город

В Бишкеке на проспекте Жибек Жолу самовольно установили знак видеофиксации

В Бишкеке на пересечении проспекта Жибек Жолу и улицы Буденного установили дорожный знак видеофиксации, хотя камер «Безопасного города» там нет. Об этом 24.kg сообщил читатель.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Знак «Видеофиксация»

«Что это за новый и какой-то непонятный знак установили? Данный перекресток не оснащен камерами», — написал он.

В пресс-службе управления Патрульной службы милиции столицы сообщили 24.kg, что этот знак установили самовольно. Начата проверка.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/190093/
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