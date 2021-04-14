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Агент 024
Сюжет: Чудаки парковки

Чудаки парковки. Машины заезжают в парк имени Ататюрка в Бишкеке

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

Бишкекчанин заметил машины в парке имени Ататюрка. «Вот так у нас можно поставить машину в парковой зоне и устроить пикник. Совсем страх потеряли», — написал он.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

По словам автора следующих снимков, подобная картина наблюдается каждый день на тротуаре возле чайханы «Далида».

«Водители, кажется, забывают, что тротуар для пешеходов, а не для авто. Почему я с ребенком в коляске должна подвергать наши жизни опасности, проходя по проезжей части из-за горе-водителя?! Раз уж построили заведение, пусть стоянку нормальную организуют, надоело уже. То машину прямо на тротуаре бросят, то вот так припаркуют», — написала она.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Эти водители оставили свой транспорт под знаком «Работает эвакуатор».

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Водитель «Хонды» с российским госномером припарковался на середине встречной полосы.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Пользователи Facebook тоже жалуются на «чудаков».

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/190068/
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