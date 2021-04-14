Чудаки парковки. Машины заезжают в парк имени Ататюрка в Бишкеке

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

Бишкекчанин заметил машины в парке имени Ататюрка. «Вот так у нас можно поставить машину в парковой зоне и устроить пикник. Совсем страх потеряли», — написал он.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

По словам автора следующих снимков, подобная картина наблюдается каждый день на тротуаре возле чайханы «Далида».

«Водители, кажется, забывают, что тротуар для пешеходов, а не для авто. Почему я с ребенком в коляске должна подвергать наши жизни опасности, проходя по проезжей части из-за горе-водителя?! Раз уж построили заведение, пусть стоянку нормальную организуют, надоело уже. То машину прямо на тротуаре бросят, то вот так припаркуют», — написала она.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Эти водители оставили свой транспорт под знаком «Работает эвакуатор».

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Водитель «Хонды» с российским госномером припарковался на середине встречной полосы.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Пользователи Facebook тоже жалуются на «чудаков».

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