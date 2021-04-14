Чудаки парковки. Машины заезжают в парк имени Ататюрка в Бишкеке

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.
Бишкекчанин заметил машины в парке имени Ататюрка. «Вот так у нас можно поставить машину в парковой зоне и устроить пикник. Совсем страх потеряли», — написал он.
По словам автора следующих снимков, подобная картина наблюдается каждый день на тротуаре возле чайханы «Далида».
«Водители, кажется, забывают, что тротуар для пешеходов, а не для авто. Почему я с ребенком в коляске должна подвергать наши жизни опасности, проходя по проезжей части из-за горе-водителя?! Раз уж построили заведение, пусть стоянку нормальную организуют, надоело уже. То машину прямо на тротуаре бросят, то вот так припаркуют», — написала она.
Эти водители оставили свой транспорт под знаком «Работает эвакуатор».
Водитель «Хонды» с российским госномером припарковался на середине встречной полосы.
Пользователи Facebook тоже жалуются на «чудаков».
Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.