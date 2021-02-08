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Агент 024

Брусчатка вместо асфальта. В мэрии Бишкека объяснили причины странного ремонта

В пресс-службе мэрии Бишкека объяснили причины, по которым часть тротуара в 3-м микрорайоне столицы была выложена брусчаткой.

«По информации управления капитального строительства, по данному адресу ОАО «Северэлектро» проводило работы, там проходит кабель. Они временно восстановили тротуар брусчаткой и при наступлении благоприятных погодных условий произведут полноценное асфальтирование, а это временные меры для безопасного движения пешеходов», — сообщили 24.kg в муниципалитете.

Напомним, сегодня в Сети появились фотографии ямы, в которую вместо асфальтового покрытия заложили брусчатку. Местные жители удивились столь странному «ремонту».

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/182709/
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