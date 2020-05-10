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Агент 024

Помощи хватило только на неделю. Жители новостройки не могут дозвониться в штаб

Невозможно дозвониться на горячую линию республиканского штаба по оказанию гуманитарной помощи. Об этом 24.kg сообщила жительница новостройки «Алтын Казык» Канымгуль Осорова.

По ее словам, она получила продукты от мэрии в начале апреля.

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«Там была мука, макароны и масло. Хватило только на неделю. У меня трое детей. Муж подрабатывал на бирже труда. Сейчас никто не нанимает работников. Каждый день возвращается домой с пустыми руками. В магазине уже не дают в долг. А на горячую линию республиканского штаба по оказанию гуманитарной помощи дозвониться не можем», — говорит Канымгуль Осорова.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/152367/
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