Помощи хватило только на неделю. Жители новостройки не могут дозвониться в штаб

Невозможно дозвониться на горячую линию республиканского штаба по оказанию гуманитарной помощи. Об этом 24.kg сообщила жительница новостройки «Алтын Казык» Канымгуль Осорова.

По ее словам, она получила продукты от мэрии в начале апреля.

Читайте по теме Голод в каждой второй семье. Гумпомощь не доходит до нуждающихся в жилмассивах

«Там была мука, макароны и масло. Хватило только на неделю. У меня трое детей. Муж подрабатывал на бирже труда. Сейчас никто не нанимает работников. Каждый день возвращается домой с пустыми руками. В магазине уже не дают в долг. А на горячую линию республиканского штаба по оказанию гуманитарной помощи дозвониться не можем», — говорит Канымгуль Осорова.