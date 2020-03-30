В 5-м микрорайоне Бишкека зовут на субботник. Не явившиеся заплатят 200 сомов

В 5-м микрорайоне Бишкека появилось объявление о проведении субботника. Об этом 24.kg сообщил читатель.

Согласно объявлению, в районе стартует 1 апреля месячник по уборке придомовой территории. «Участие в субботнике строго обязательно», — говорится в нем.

Не явившиеся должны выплатить компенсацию в 200 сомов.

«Насколько правильно сейчас проводить субботники и обязывать оплачивать денежную компенсацию за невыход?» — спросил читатель.

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