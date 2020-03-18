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Агент 024
Сюжет: Новый коронавирус

Осмотр и дезинфекцию не проводят. Паломники в Оше жалуются на условия карантина

Граждане, которых поместили на карантин в Оше, жалуются на условия содержания в помещении. Видеообращение они прислали на WhatsApp 24.kg.

Женщина за кадром утверждает, что она прилетела из Саудовской Аравии. Вчера в 22.00 ее и еще одну пассажирку поместили в карантин. «Вот в таких условиях лежим — 7-я поликлиника, район «Черемушки». Никакой уборки и дезинфекции здесь не проводят со вчерашнего дня. Нас не осматривают даже, закрыли и все», — говорит женщина.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по телефону 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/146974/
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