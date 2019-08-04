Чудаки парковки. Жители вынуждены обходить машины нарушителей

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии с нарушителями правил парковки.

Некоторые водители, когда выбирают место парковки, забывают о пешеходах. И горожанам нужно обходить их машины.

В сквере «Театральный» автолюбитель закрыл проход с аллеи.

На улице Боконбаева автомобиль тоже стоял на пути у пешеходов.

Особо наглые продолжают заезжать в Дубовый парк.

В Оше начали штрафовать тех, кто ставит машины на остановках общественного транспорта. В Бишкеке пока нарушают правила парковки безнаказанно.

Фото читателя. Чудаки парковки

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