16:12
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Агент 024
Сюжет: Чудаки парковки (95)

Чудаки парковки. Жители вынуждены обходить машины нарушителей

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии с нарушителями правил парковки.

Некоторые водители, когда выбирают место парковки, забывают о пешеходах. И горожанам нужно обходить их машины.

В сквере «Театральный» автолюбитель закрыл проход с аллеи.

На улице Боконбаева автомобиль тоже стоял на пути у пешеходов.

Особо наглые продолжают заезжать в Дубовый парк.

В Оше начали штрафовать тех, кто ставит машины на остановках общественного транспорта. В Бишкеке пока нарушают правила парковки безнаказанно.

читателя. Чудаки парковки
Фото читателя. Чудаки парковки

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по телефону 0555312024.
Ссылка:
просмотров: 105
Версия для печати
Материалы по теме
Итоги рейда. За стоянку на остановках оштрафовано около 50 водителей города Ош
Чудаки парковки. На улице Шопокова машины оставляют прямо на дороге
Чудаки парковки. Мэрия проводит рейды, а таксисты так и паркуются на остановках
Чудаки парковки. Некоторые считают, что могут заезжать на авто в Дубовый парк
Почему газон стал парковкой и кто за это ответит
Чудаки парковки. Нарушители продолжают парковаться на тротуарах
Чудаки парковки. Некоторые заезжают на остановки общественного транспорта
Подземный паркинг возле ЦУМа. Проект не пересматривали
Платный паркинг, или Как власти Бишкека порядок на дорогах навести хотят
Чудаки парковки. Из-за стоящих на обочине машин приходится выезжать на встречку
Популярные новости
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана глазами читателей 24.kg Мгновения жизни. Красота Кыргызстана глазами читателей 24.kg
Бишкекчане жалуются на&nbsp;маршрутки: почему водители пересаживают пассажиров? Бишкекчане жалуются на маршрутки: почему водители пересаживают пассажиров?
Застройщик оставил без воды многоэтажный дом. Врезался в&nbsp;их&nbsp;линии Застройщик оставил без воды многоэтажный дом. Врезался в их линии
Фото с&nbsp;флагом Кыргызстана от&nbsp;группы Metallica вызвало споры пользователей Сети Фото с флагом Кыргызстана от группы Metallica вызвало споры пользователей Сети
Бизнес
Уличные терминалы MegaCom всегда под рукой Уличные терминалы MegaCom всегда под рукой
Beeline: 21&nbsp;год на&nbsp;связи! Beeline: 21 год на связи!
Акция &laquo;Навстречу бизнесу&raquo;: выгодные тарифы по&nbsp;SWIFT-переводам от&nbsp;&laquo;Росинбанка&raquo; Акция «Навстречу бизнесу»: выгодные тарифы по SWIFT-переводам от «Росинбанка»
Интернет-роуминг в&nbsp;Китае от&nbsp;Мобильного оператора О!: 1&nbsp;Мб всего 1&nbsp;сом! Интернет-роуминг в Китае от Мобильного оператора О!: 1 Мб всего 1 сом!