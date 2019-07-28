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Сюжет: Чудаки парковки (93)

Чудаки парковки. Мэрия проводит рейды, а таксисты так и паркуются на остановках

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии с нарушителями правил парковки.

Бишкекчане жалуются на таксистов междугородних маршрутов, которые стоят на осановках общественноо транспорта возле Восточного автовокзала.

Напомним, мэрия Бишкека месяц назад проводила рейд на остановках возле Аламединского рынка. По результатам проверки составили пять протоколов и два акта в отношении водителей микроавтобусов междугородних и пригородных маршрутов. Но ситуацию это не изменило.

Ничего не менятеся и на улице Шопокова. Водители продолжают парковаться на перекрестке с проспектом Чуй, вынуждая автолюбителей нарушать ПДД.

читателя. Чудаки парковки
Фото читателя. Чудаки парковки

«Посмотрите, с какой наглостью водители паркуют машины на остановке. У нас не было и нет порядка. Остановка в 6-м микрорайоне», — написал автор фотографии.

читателя. Чудаки парковки
Фото читателя. Чудаки парковки

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