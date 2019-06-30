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Сюжет: Чудаки парковки (90)

Чудаки парковки. Нарушители продолжают парковаться на тротуарах

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии с нарушителями правил парковки.

Пока мэрия Бишкека наводит порядок на остановках общественного транспорта вокруг Аламединского рынка, водители продолжают парковаться в неположенных местах. 

Бишкекчане постоянно жалуются на водителей, которые останавливаются перед остановкой на перекрестке улицы Ахунбаева и проспекта Айтматова.

Фото читателя. Чудаки парковки

Постоянно нарушают правила парковки возле Ошского рынка.

Этот водитель заехал на аллею на перекрестке проспектов Чуй и Манаса.

Фото читателя. Чудаки парковки

А этот автовладелец заехал на тротуар на перекрестке улицы Лумумбы и проспекта Дэн Сяопина, чтобы купить самсу.

Фото читателя. Чудаки парковки

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