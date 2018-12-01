Школьник придумал хитрую шпаргалку, которая восхитила интернет

Пользователи портала Reddit восхитились находчивостью школьника, который придумал двухслойную шпаргалку. Он использовал разные чернила и уместил максимум информации на маленьком клочке бумаги.
Фотографией поделился пользователь rocotaco42. «Когда учитель говорит, что вы можете принести одну рукописную карточку 3×5 на тест», — написал он.
Шпаргалка содержит два слоя текста. Первый написал синими чернилами, второй — красными. С помощью прозрачных пластиковых пластин синего и красного цветов можно скрывать ненужные части текста.
По словам одного, его одноклассница написала крошечную шпаргалку. Для ее расшифровки она использовала в качестве увеличителя очки для рукоделия матери.