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Агент 024

Школьник придумал хитрую шпаргалку, которая восхитила интернет

Пользователи портала Reddit восхитились находчивостью школьника, который придумал двухслойную шпаргалку. Он использовал разные чернила и уместил максимум информации на маленьком клочке бумаги.

Фотографией поделился пользователь rocotaco42. «Когда учитель говорит, что вы можете принести одну рукописную карточку 3×5 на тест», — написал он.

Шпаргалка содержит два слоя текста. Первый написал синими чернилами, второй — красными. С помощью прозрачных пластиковых пластин синего и красного цветов можно скрывать ненужные части текста.

За несколько часов пост получил более 100 тысяч лайков. Комментаторы принялись вспоминать случаи, когда им или их знакомым удавалось обхитрить экзаменаторов.

По словам одного, его одноклассница написала крошечную шпаргалку. Для ее расшифровки она использовала в качестве увеличителя очки для рукоделия матери.
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