Китайские военные поздравили с Новым годом, показав героиню Cвинку Пеппу

Китайские военные записали видеопоздравление с Новым годом, выстроившись в фигуру в виде героини популярного британского мультсериала Свинки Пеппы. Об этом сообщило агентство «Фергана» со ссылкой на газету South China Morning Post.

Сценку исполнил Гонконгский гарнизон Китайской народно-освободительной армии. В записи участвовали около 100 солдат, которые на плацу выстроились в фигуру, образовав голову Пеппы, а рядом 20 бронетранспортеров собрались в цифру 2019.

Затем военные прокричали: «Солдаты гонконгского гарнизона желают всем китайцам счастливого Нового года!» Завершается видео смехом свинки Пеппы.

PLA's Hong Kong Garrison wishes you a happy Chinese #LunarNewYear! Happy Year of the Pig! pic.twitter.com/XhtdiWsY1I — People's Daily, China (@PDChina) 3 февраля 2019 г.

За несколько часов ролик набрал миллионы просмотров и сотни тысяч лайков. 2019-й по китайскому календарю — Год Свиньи, а Пеппу выбрали потому, что это мегапопулярный, почти культовый бренд в Китае.

Мультфильм о Пеппе и ее брате Джордже начали показывать в КНР с 2015 года, сериал чрезвычайно популярен, а товары с изображением свинки пользуются у китайцев большим спросом. Фанатами свинки в Китае стали не только дети, но и взрослые, скупающие всю продукцию с ней (от плюшевых игрушек до чашек и пластиковых часов) и делающие татуировки с мультипликационной свиньей.