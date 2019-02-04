03:12
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Агент 024

Китайские военные поздравили с Новым годом, показав героиню Cвинку Пеппу

Фото Scmp.com. Свинка Пеппа от китайских военных

Китайские военные записали видеопоздравление с Новым годом, выстроившись в фигуру в виде героини популярного британского мультсериала Свинки Пеппы. Об этом сообщило агентство «Фергана» со ссылкой на газету South China Morning Post.

Сценку исполнил Гонконгский гарнизон Китайской народно-освободительной армии. В записи участвовали около 100 солдат, которые на плацу выстроились в фигуру, образовав голову Пеппы, а рядом 20 бронетранспортеров собрались в цифру 2019.

Затем военные прокричали: «Солдаты гонконгского гарнизона желают всем китайцам счастливого Нового года!» Завершается видео смехом свинки Пеппы.

За несколько часов ролик набрал миллионы просмотров и сотни тысяч лайков. 2019-й по китайскому календарю — Год Свиньи, а Пеппу выбрали потому, что это мегапопулярный, почти культовый бренд в Китае.

Мультфильм о Пеппе и ее брате Джордже начали показывать в КНР с 2015 года, сериал чрезвычайно популярен, а товары с изображением свинки пользуются у китайцев большим спросом. Фанатами свинки в Китае стали не только дети, но и взрослые, скупающие всю продукцию с ней (от плюшевых игрушек до чашек и пластиковых часов) и делающие татуировки с мультипликационной свиньей.
Ссылка:
просмотров: 366
Версия для печати
Материалы по теме
Замки без принцесс: заброшенный город в Турции
В Китае начали штрафовать уткнувшихся в смартфоны пешеходов
Парижский аэропорт частично эвакуировали из-за модельных туфель журналистки
Обозлившийся на водителя пешеход едва не убился на ровном месте
В аэропорту Алматы в багаж пытались сдать человека
Экскаваторщик разгромил гостиницу за долг в 600 фунтов стерлингов
В Польше полицейский спровоцировал аварию, чтобы спасти голубя
Видео, на котором отец тащит дочь за капюшон по аэропорту, стало вирусным
В Индии кремировали «погибшую» девушку, а через четыре дня она вернулась домой
Microsoft выпустила «уродливый свитер в стиле Windows 95»
Популярные новости
Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей 24.kg Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей 24.kg
В&nbsp;Бишкеке патрульная милиция перестала инспектировать улицы В Бишкеке патрульная милиция перестала инспектировать улицы
Lexus удрал от&nbsp;женщины-водителя и&nbsp;едва не&nbsp;натворил беды Lexus удрал от женщины-водителя и едва не натворил беды
Бишкекчане возмущены, что на&nbsp;знаке &laquo;Видеоконтроль&raquo; нет надписи на&nbsp;госязыке Бишкекчане возмущены, что на знаке «Видеоконтроль» нет надписи на госязыке
Бизнес
О!Store: СКИДКИ 20&nbsp;процентов в&nbsp;честь открытия нового магазина в&nbsp;Таласе О!Store: СКИДКИ 20 процентов в честь открытия нового магазина в Таласе
Выгодный роуминг от&nbsp;MegaCom в&nbsp;Крыму Выгодный роуминг от MegaCom в Крыму
Кыргызтелеком&nbsp;&mdash; провайдер госсистемы Единого реестра преступлений и&nbsp;проступков Кыргызтелеком — провайдер госсистемы Единого реестра преступлений и проступков
Опухоль головного мозга лечению поддается Опухоль головного мозга лечению поддается