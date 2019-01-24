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Обозлившийся на водителя пешеход едва не убился на ровном месте

Видео с автомобильного регистратора о том, как гнев может привести к непредсказуемым последствиям, появилось на YouTube.

В ролике пешеход злится на водителя без причины и практически сразу оказывается за это наказанным.

Водитель подъезжает к перекрестку и останавливается у стоп-линии на красный сигнал светофора. В это время дорогу переходит агрессивно настроенный пешеход. Он настолько увлекся угрозами водителю, что на всем ходу врезался в столб.

Поняв, насколько глупо он выглядит, и услышав, что в стоящем автомобиле над ним смеются, мужчина приходит в еще большую ярость и готов броситься на свидетелей своего позора с кулаками, но вовремя бросает затею и удаляется.

К сожалению, из ролика не совсем понятно, в каком именно городе или стране произошел курьезный случай.
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