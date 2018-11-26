Олень устроил гонки с машиной и едва ее не протаранил

Несколько тревожных секунд пережили водитель и пассажир автомобиля, с которым вдруг решило соревноваться мощное и благородное животное. Об этом сообщило издание «За рулем».

Произошло это в Польше. Водитель и пассажирка обратили внимание, что рядом с машиной появился олень. Он некоторое время бежал в том же направлении, затем обогнал и победно прыгнул через автомобиль.

Водителю и пассажирке крупно повезло, что в соревновании с автомобилем победил олень. Иначе последствия могли быть непредсказуемыми.

Несчастные случаи с дикими животными происходят в Польше часто, особенно на сельских дорогах, которые проложены через поля и леса.