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Спорт

Спортивный календарь с 20 по 26 февраля

13—20 февраля. Международные соревнования FerdowsiCupпо шахматам. Мешхед (Иран)

Звание сильнейшего оспаривают более трехсот спортсменов из 17 стран, в том числе два представителя Кыргызстана — Асыл Абдыжапар и Тологон тегин Семетей.

16—20 февраля. Международные соревнования «Кубок Ала-Тоо-2017» по футболу. Кант, стадион МИС

В традиционном турнире участвуют семь команд из Кыргызстана (в том числе представители Топ-лиги — «Абдыш-Ата» и «Кара-Балта») и одна из Казахстана.

18—26 февраля. VIII зимние Азиатские игры. Саппоро (Япония)

Ранее зимние Азиады проводились раз в четыре года, однако в этот раз перерыв по определенным причинам составил шесть лет. Участвует 31 страна, в программе 11 видов спорта. Кыргызстан представляют 33 спортсмена, которые выступают на турнирах по хоккею, лыжным гонкам, биатлону, горным лыжам и фигурному катанию. Согласно прогнозу главы спортивного ведомства, наиболее предпочтительные шансы на успех имеют хоккеисты и горнолыжники. Материалы об их подготовке здесь и здесь.

18 февраля — 2 марта. Международные соревнования «Шейх Камал-2017» по футболу. Читтагонг (Бангладеш)

Участвуют восемь команд из Афганистана, Бангладеш, Кыргызстана, Мальдив, Непала и Южной Кореи. Нашу страну представляет бронзовый призер Топ-лиги-2016 — бишкекская «Алга».

20—25 февраля. Международные соревнования CapitalCup 2017 среди юниоров по теннису. Астана (Казахстан)

Борьба за победу идет среди юношей и девушек в одиночном и парном разряде. Участвуют около сотни теннисистов из девяти стран, в том числе кыргызстанцы Намазбек Дюшембиев и Саара Кунакунова.

20—26 февраля. Международные соревнования серии Futures среди мужчин по теннису. Анталья (Турция)

За победу борются около 75 спортсменов из 33 стран. На стадии квалификации в борьбу вступит единственный представитель Кыргызстана Данияр Дулдаев.

20—26 февраля. Международные соревнования среди женщин по теннису. Анталья (Турция)

На корты выйдут более 60 спортсменок из 23 стран, в том числе кыргызстанка Ксения Палкина.

21 февраля. Кубок АФК по футболу, квалификационный раунд, плей-офф. Ош, стадион имени А.Суюмбаева, 15.00

«Дордой» (Кыргызстан) — «Хосилот» (Таджикистан).

Это первая часть двухраундового противостояния команд. «Дордою» важно выиграть и создать хороший задел перед ответным поединком, который пройдет неделей позже в Таджикистане. Победитель этой пары получит право сыграть в основной стадии турнира.

22 февраля. Соревнования по гиревому спорту. Бишкек

Турнир приурочен к Дню защитника Отечества. Участвуют спортсмены из столицы и регионов, в том числе из силовых структур.

22—25 февраля. Открытый зимний чемпионат Казахстана по современному пятиборью. Алматы

Наши атлеты продолжают готовиться к крупным международным стартам. Недавно они участвовали в другом турнире в Алматы и завоевали массу медалей.

23 февраля. Соревнования WarriorsCup по баскетболу 3×3. Бишкек, школа № 29, 10.00

Этот турнир тоже посвящен Дню защитника Отечества. В программе — состязания среди юношей (до 18 лет) и мужчин. На площадку выйдут 32 команды.

24—26 февраля. Международные соревнования Гран-при по дзюдо. Дюссельдорф (Германия)

Кыргызстан представляют Отар Бестаев, Фарух Булекулов и Юрий Краковецкий.

24 февраля — 5 марта. Чемпионат Азии по фехтованию. Накхонратчасима (Таиланд)

Медали разыгрываются в двух возрастных группах — среди кадетов и юниоров. Одним из этапов подготовки нашей сборной к континентальному первенству стал турнир в Казахстане.

25 февраля. Соревнования LadiesTrophy по баскетболу 3×3. Бишкек, школа № 29, 12.00

Участвуют 16 команд (по восемь в возрастных группах до и старше 18 лет).

25 февраля — 1 марта. Чемпионат Кыргызстана среди мужчин по волейболу, первый тур. Бишкек

В программе — состязания в двух лигах. В национальной выступают шесть команд, а в высшей — девять. Чемпионат состоит из трех туров; второй и третий пройдут весной.

26 февраля. Фестиваль BoulderFest 2017 по спортивному скалолазанию. Бишкек, спортклуб «К2», 10.00

Борьба за победу развернется в дисциплине «боулдеринг» — одной из наиболее трудных в скалолазании. Видео с одного из недавних турниров, в программу которого ее включили, здесь.
Ссылка: http://24.kg/sport/45358/
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