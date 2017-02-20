Спортивный календарь с 20 по 26 февраля

Звание сильнейшего оспаривают более трехсот спортсменов из 17 стран, в том числе два представителя Кыргызстана — Асыл Абдыжапар и Тологон тегин Семетей.
В традиционном турнире участвуют семь команд из Кыргызстана (в том числе представители
Ранее зимние Азиады проводились раз в четыре года, однако в этот раз перерыв по определенным причинам составил шесть лет. Участвует 31 страна, в программе 11 видов спорта. Кыргызстан представляют 33 спортсмена, которые выступают на турнирах по хоккею, лыжным гонкам, биатлону, горным лыжам и фигурному катанию. Согласно прогнозу главы спортивного ведомства, наиболее предпочтительные шансы на успех имеют хоккеисты и горнолыжники. Материалы об их подготовке здесь и здесь.
18 февраля — 2 марта. Международные соревнования «Шейх
Участвуют восемь команд из Афганистана, Бангладеш, Кыргызстана, Мальдив, Непала и Южной Кореи. Нашу страну представляет бронзовый призер
Борьба за победу идет среди юношей и девушек в одиночном и парном разряде. Участвуют около сотни теннисистов из девяти стран, в том числе кыргызстанцы Намазбек Дюшембиев и Саара Кунакунова.
За победу борются около 75 спортсменов из 33 стран. На стадии квалификации в борьбу вступит единственный представитель Кыргызстана Данияр Дулдаев.
На корты выйдут более 60 спортсменок из 23 стран, в том числе кыргызстанка Ксения Палкина.
21 февраля. Кубок АФК по футболу, квалификационный раунд,
«Дордой» (Кыргызстан) — «Хосилот» (Таджикистан).
Это первая часть двухраундового противостояния команд. «Дордою» важно выиграть и создать хороший задел перед ответным поединком, который пройдет неделей позже в Таджикистане. Победитель этой пары получит право сыграть в основной стадии турнира.
22 февраля. Соревнования по гиревому спорту. Бишкек
Турнир приурочен к Дню защитника Отечества. Участвуют спортсмены из столицы и регионов, в том числе из силовых структур.
Наши атлеты продолжают готовиться к крупным международным стартам. Недавно они участвовали в другом турнире в Алматы и завоевали массу медалей.
23 февраля. Соревнования WarriorsCup по баскетболу 3×3. Бишкек, школа № 29, 10.00
Этот турнир тоже посвящен Дню защитника Отечества. В программе — состязания среди юношей (до 18 лет) и мужчин. На площадку выйдут 32 команды.
Кыргызстан представляют Отар Бестаев, Фарух Булекулов и Юрий Краковецкий.
24 февраля — 5 марта. Чемпионат Азии по фехтованию. Накхонратчасима (Таиланд)
Медали разыгрываются в двух возрастных группах — среди кадетов и юниоров. Одним из этапов подготовки нашей сборной к континентальному первенству стал турнир в Казахстане.
25 февраля. Соревнования LadiesTrophy по баскетболу 3×3. Бишкек, школа № 29, 12.00
Участвуют 16 команд (по восемь в возрастных группах до и старше 18 лет).
25 февраля — 1 марта. Чемпионат Кыргызстана среди мужчин по волейболу, первый тур. Бишкек
В программе — состязания в двух лигах. В национальной выступают шесть команд, а в высшей — девять. Чемпионат состоит из трех туров; второй и третий пройдут весной.
26 февраля. Фестиваль BoulderFest 2017 по спортивному скалолазанию. Бишкек, спортклуб «К2», 10.00
Борьба за победу развернется в дисциплине «боулдеринг» — одной из наиболее трудных в скалолазании. Видео с одного из недавних турниров, в программу которого ее включили, здесь.