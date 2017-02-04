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Спорт

Как сборная Кыргызстана по хоккею готовится к Азиатским играм

В японском Саппоро 19—26 февраля пройдут VIII зимние Азиатские игры. Их украшением обещает стать турнир по хоккею. На предыдущей Азиаде сборная Кыргызстана заняла в своем дивизионе первое место, выиграв шесть матчей из шести и забив в них 95 голов. Яркой игры ждут от нее и в этот раз. О подготовке к турниру, медальных амбициях и положении дел в отечественном хоккее ИА «24.kg» рассказал главный тренер сборной, вице-президент федерации Мурат Жакыпов.

На предварительном этапе в группе А нашей команде будут противостоять сборные Бахрейна, Кувейта, Филиппин и Катара. В группе В сразятся Индонезия, Иран, Макао, Малайзия и Туркменистан. Победители групп сыграют в матче за «золото», а вторые места оспорят «бронзу».

Советская школа

— Как идет подготовка к Азиаде?

— В декабре провели первый тур чемпионата страны, посмотрели в деле перспективных и опытных хоккеистов. Из лучших сформировали сборную. В ней 20 полевых игроков и три вратаря. Средний возраст 22–23 года. Они представляют отечественные клубы «Арстан», «Локомотив» и «Ала-Тоо Дордой». Основной костяк — те же, кто играл на Кубке вызова Азии, прошедшем в апреле 2016-го в Бишкеке. Из «золотого» состава, выступавшего на Азиаде-2011, в строю Эссен уулу Аман, Урмат Шейшеналиев и Саламат Тыналиев.

С 22 января по 10 февраля на Городском катке проводим сборы. Сейчас готовимся в функциональном плане, оттачиваем броски, увеличиваем скорость… Со второй недели начнем уделять особое внимание тактике. Занимаемся на льду дважды в день (в 10.00 и 22.00) по полтора часа. После обеда теоретическая подготовка. В команде дружная обстановка. В Японию отправимся заранее (12 февраля), чтобы успеть акклиматизироваться.

— Как оцениваете уровень соперников?

— В группе основным конкурентом будет команда Кувейта, которая тренируется в Европе. С ней мы встречались два года назад на Кубке вызова Азии и уступили. В этот раз посмотрим, кто кого! Настраиваемся только на первое место.

— В составе нашей команды есть легионеры?

— Нет. Есть восемь натурализованных хоккеистов из команд — участниц чемпионата КР. Они приехали в нашу страну не вчера. Самое минимальное — три года назад.

— 23:2, 15:4, 14:0 — результаты матчей сборной КР на Азиаде-2011. В этот раз будет что-то подобное? Или соперники стали крепче?

— Если 5:2 или 5:4 выиграем, будет отлично. Но десять голов в каком-то из матчей точно забьем! А так уровень противников растет. Ими руководят профессиональные тренеры из ведущих хоккейных стран мира — Канады, Чехии и Швеции. Мы же готовимся по стандартам советской школы. Это дает результат. Помню, в 2015-м в рамках чемпионата КР встречались «Локомотив» и «Арстан». За «Локомотив» выступали два канадца и финн (легионеры), а за «Арстан» — наши Олег Колодий и Даниил Шушенков. Победила советская школа хоккея, и мы увидели разницу между ней и канадской.

Шайбу! Шайбу!

— С прошлой Азиады прогресс в нашем хоккее ощутим?

— Да. Это выражается в увеличении числа его любителей. Основная база подготовки — Городской каток. Там хорошая инфраструктура; занимаются около ста молодых игроков. Среди тех, кому сейчас 14–15 лет, есть очень перспективные. Через несколько лет, когда они начнут играть на взрослом уровне, качество хоккея у нас заметно возрастет.

В микрорайоне «Асанбай» скоро откроется Академия хоккея, где смогут бесплатно тренироваться дети из малоимущих семей, приютов и интернатов. Недавно появился крытый каток в Нарыне. Там тоже будут развивать наш вид спорта.

— Какие еще турниры будут в 2017-м?

— В марте выступим на очередном Кубке вызова Азии. В апреле — второй тур чемпионата КР, в мае — третий. В Бишкеке намечен детский турнир, куда приглашены команды из России и Казахстана. Молодые хоккеисты поедут на соревнования в Санкт-Петербург.

— А на чемпионате мира выступим?

— Страны, развивающие хоккей, принимают ЧМ по очереди. Нас допустят к участию, если сможем его провести. К ледовым дворцам есть определенные требования: по количеству раздевалок, душевых и тому подобному. Весной ждем комиссию из международной федерации, которая посмотрит, соответствуют ли условия на Городском катке. Если ее все удовлетворит, уже в сентябре в Бишкеке может пройти ЧМ среди команд третьего дивизиона.

Наследие

— Кто поддерживает хоккеистов?

— С каждым годом все лучше помогает Госагентство спорта. Например, финансирует проведение чемпионата КР. Выделило средства на тренировки и сборы национальной команды, везет на Азиатские игры.

— Проблемы имеются?

— У многих игроков старая экипировка. Пара коньков стоит минимум $200 (и то б/у). Не хватает клюшек. Требовать у государства не можем, ведь оно и так, как я уже сказал, много для нас делает. Грех жаловаться!

Бывает, помогают спонсоры. Но привлекать их очень тяжело. Мы могли бы размещать названия организаций на своей форме и афишах турниров. Это же замечательная реклама! Но организации этого, увы, не понимают. Да и статья 208 Налогового кодекса, предусматривающая вычеты по расходам на благотворительность (в том числе на помощь спортсменам), похоже, в должной мере не работает.

— Мысль, что в КР играют в хоккей, некоторым до сих пор кажется невероятной. Помните, когда он тут зародился?

— В советское время. Потом был в упадке. Возрождаться начал в конце 1990-х усилиями Качеке Бейшена уулу и Урмата Шамырканова. Для участия в международных турнирах нужен был серьезный подход. Перед Азиадой-2011 мы основали федерацию, избрали ее президентом Анвара Оморканова и стали двигаться вперед. С детства болеем этим видом спорта. Делаем для развития все, что в наших силах. Но мы не вечные. Стараемся создать хоккейную систему, чтобы молодежь смогла продолжить наш труд.
Ссылка: http://24.kg/sport/44064/
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