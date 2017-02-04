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Спорт

Игорь Борисов: В Кыргызстане горнолыжный спорт развивается только благодаря энтузиастам

Нынешняя зима насыщена крупными международными состязаниями: поочередно пройдут Всемирная Универсиада и Азиатские игры. Немалый интерес вызывает выступление наших горнолыжников, среди которых Евгений Тимофеев, имеющий опыт участия в Олимпиаде. О подготовке атлетов к стартам, проблемах и будущем горных лыж в Кыргызстане ИА «24.kg» рассказал президент федерации, старший тренер сборной страны Игорь Борисов.

В советское время Борисов окончил Институт физкультуры в городе Львове по специализации «горные лыжи», был чемпионом Кыргызстана. На последнем для себя чемпионате мира выступил в 2013-м (в 47 лет). Сборную возглавляет 20 лет. Его воспитанники трижды (в 2006-м, 2010-м и 2014-м) выступали на Олимпиаде.

 

Турнир за турниром

 

- Игорь Геннадьевич, наши горнолыжники уже участвовали в Универсиадах?

- Нет. Федерация студенческого спорта, отправлявшая заявки на соревнования, нас почему-то игнорировала. В этот раз выступить предложило Госагентство по делам молодежи, физической культуры и спорта. Для нас это стало неожиданностью, и пришлось вносить коррективы в график. Предстоит напряженный месяц! 21 января отправляемся в Мюнхен, где у нас лежит инвентарь. С 22 по 25 января планируем выступить на соревнованиях в Италии, Словении, Швейцарии и Австрии. 26-го вылетим на Универсиаду в Алматы. Там первый старт намечен на 30 января.

На Универсиаде КР представят Евгений Тимофеев и Максим Гордеев. Соперники у них очень серьезные. Благо, алматинские трассы нам знакомы – выступали там много раз. Это нам поможет, и, как минимум, финишируем в середине.

На фото Максим Гордеев.

В промежутке между Универсиадой и Азиатскими играми поедем в Швейцарию на чемпионат мира. В составе сборной КР среди прочих выступит Дмитрий Трелевский, залечивший травму.

- Азиатские игры – вишенка на торте?!

- В отличие от предыдущей Азиады на этой не будет наших коронных скоростных дисциплин, а будут технические, где очень сильны японцы, корейцы и казахстанцы. Будет непросто.

На фото Евгений Тимофеев и Игорь Борисов.

Евгению Тимофееву 22 года. С Игр-2014 у него заметен прогресс. Особенно хорошо выступал в прошлом сезоне: улучшил свой рейтинг и, внимание, выполнил норматив, дающий право участия на Олимпиаде-2018! Думаю, на Азиаде в гигантском слаломе попадет в шестерку лучших. Важно, чтобы настроился психологически, так как последнее время у него с этим проблемы. Гордеев младше на год, и у него перспективы похуже. На международные соревнования он начал выезжать не так давно. Ничего, с опытом придут хорошие результаты.

Кроме них, на Азиаде выступят две девушки. Им будет сложнее, чем парням, но последними они быть не должны. У 23-летней Ольги Палюткиной есть международный опыт. А для 16-летней Дарихи Мураталиевой это будет дебютный выезд. Решили дать ей шанс показать себя, так как на внутренней арене она выступает неплохо.

На фото Ольга Палюткина.

Финансовый вопрос

- Государство поддерживает?

- В прошлом году наша федерация получила аккредитацию у спортивного ведомства. Команду прикрепили к Дирекции по олимпийским видам спорта, и та стала нам помогать. За ее счет провели два сбора в Австрии и чемпионат КР в Караколе. Не много, но уже кое-что. На Универсиаду и Азиаду нас везет Госагентство спорта.

- А на многочисленные турниры в Европу как выезжаете?

- Благодаря спонсорам из числа друзей. Со сборами иногда помогает международная федерация. А вот местные организации навстречу не идут. Помню, обращались в пять-шесть компаний, чтобы те помогли отправить на турнир горнолыжника-инвалида. Бесполезно. Помог ему бизнесмен из Японии, находившийся в тот момент в Бишкеке.

Дефицит кадров

- В каких регионах КР развивают горные лыжи?

- Есть две школы в Караколе (государственная и частная) и одна в Нарыне (государственная), а также секция в Орловке. Государственные школы плохо финансируются. У них нет средств, чтобы возить воспитанников на международные соревнования, а без этого невозможно прогрессировать. Поэтому спортсменов, претендующих на попадание в сборную КР, там единицы.

Для каждой горнолыжной дисциплины нужен свой инвентарь, но у ребят зачастую лишь один комплект. Некоторым и вовсе приходится брать его в прокате. Разве можно в таких условиях подготовить классных спортсменов?

И с тренерами напряженка. По закону, без соответствующего образования в государственных спортшколах работать нельзя. В Академии физкультуры лишь недавно открыли горнолыжное отделение, и, может, через несколько лет будет приток тренеров. А пока горные лыжи в государственных школах преподают наставники по… боксу или борьбе. Чему они могут научить? Некоторые даже на лыжах ездить не умеют! Другие ездят, но техника у них не спортивная, а туристическая. Это совершенно разные вещи. Дети копируют технику своих тренеров, и отсюда проблемы. Когда они едут на сборы с основной командой, их приходится переучивать. Уходит на это два-четыре года. Некоторых переучить невозможно.

Самое главное, каждый тренер считает себя выдающимся специалистом. Если начинаешь ему что-то объяснять, говорит, мол, сам все знает.

Государственные спортшколы раньше находились в ведении местных органов власти. В этом году их передали Госагентству спорта. Надеюсь, что-то поменяется. Пытаемся разработать единую тренировочную программу, чтобы раздать в спортшколы и наставники ею руководствовались.

 

На фото Евгений Тимофеев.

Евгения Тимофеева, к счастью, не пришлось переучивать. Изначально правильную технику ему поставил отец – в прошлом неплохой спортсмен. На сегодня у Жени на уровне республики конкуренции нет.

- А ведь после Олимпиады-2014 чиновники обещали приложить все силы для развития зимних видов!

- В горных лыжах все по-прежнему держится на энтузиазме членов нашей федерации. Мы поняли, что надо двигаться вперед самим и не рассчитывать на чью-то поддержку.В 2016-м пригласили в КР представителей международной федерации (FIS). Они осмотрели трассы в Орловке и на базе «Ski-Татыр» и аккредитовали их для проведения международных соревнований. Планируем включить в календарь FIS два-три старта и в 2018-м провести их. Ждем горнолыжников из Казахстана, России и других стран. На этих соревнованиях так же, как и на европейских, можно будет зарабатывать рейтинговые очки для отбора на ЧМ и ОИ. И, конечно, участие в них поможет местной молодежи быстрее набираться опыта. 

 

Фото членов сборной КР по горнолыжному спорту.
Ссылка: http://24.kg/sport/43629/
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