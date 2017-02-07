Кыргызстанцы выиграли 18 боев на турнире WEF Proffight-13 по кулатуу

Кыргызстанцы выиграли 18 боев на международном турнире WEF Proffight-13 Akhmat Evolution по кулатуу. Об этом ИА «24.kg» сообщили во Всемирной федерации кулатуу эртаймаш (WEF).

По их словам, соревнования прошли в городе Бишкеке. Участвовали сильнейшие бойцы из КР, а также представители Казахстана, Узбекистана и Таджикистана. Разыграно два чемпионских пояса: в весовых категориях до 61 и до 71 килограмма. В весе до 61 кг Алимардан Абдыкааров (КР) болевым приемом на четвертой минуте первого раунда победил Бахтиера Худоерова (Таджикистан). В весе до 71 кг Саидо Саидов (Таджикистан) нокаутом в первом раунде одолел Рината Саякбаева (КР).

«А всего на турнире состоялось 23 захватывающих боя, — отметили в федерации. — Побед в своих весовых категориях добились кыргызстанцы Самат Эмильбеков, Нурлан Токтобакиев, Ирисбай уулу Нурсултан, Илимбек Токтогулов и другие».