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Спорт

Кыргызстанцы выиграли 18 боев на турнире WEF Proffight-13 по кулатуу

Кыргызстанцы выиграли 18 боев на международном турнире WEF Proffight-13 Akhmat Evolution по кулатуу. Об этом ИА «24.kg» сообщили во Всемирной федерации кулатуу эртаймаш (WEF).

По их словам, соревнования прошли в городе Бишкеке. Участвовали сильнейшие бойцы из КР, а также представители Казахстана, Узбекистана и Таджикистана. Разыграно два чемпионских пояса: в весовых категориях до 61 и до 71 килограмма. В весе до 61 кг Алимардан Абдыкааров (КР) болевым приемом на четвертой минуте первого раунда победил Бахтиера Худоерова (Таджикистан). В весе до 71 кг Саидо Саидов (Таджикистан) нокаутом в первом раунде одолел Рината Саякбаева (КР).

«А всего на турнире состоялось 23 захватывающих боя, — отметили в федерации. — Побед в своих весовых категориях добились кыргызстанцы Самат Эмильбеков, Нурлан Токтобакиев, Ирисбай уулу Нурсултан, Илимбек Токтогулов и другие».
Ссылка: http://24.kg/sport/44598/
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