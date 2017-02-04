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Спорт

Кыргызстанцы завоевали четыре медали на турнире по фехтованию в Казахстане

Кыргызстанцы завоевали четыре медали на турнире по фехтованию в Казахстане. Об этом сообщили в федерации данного вида спорта КР.

Как отмечается, в Алматы прошел открытый чемпионат РК среди юниоров и кадетов. От КР выступили 16 спортсменов. В личном зачете «серебро» завоевал Хасан Баудунов. «Бронзу» выиграли Бакытбек кызы Билим и Камила Ганженко. В командных состязаниях второе место заняли Камиля Абдыл-Хамитова, Екатерина Геттуева, Бакытбек кызы Билим и Мария Перетятько.

Как сообщается, впереди у фехтовальщиков чемпионат Азии, который пройдет с 24 февраля по 5 марта в Таиланде.
Ссылка: http://24.kg/sport/44384/
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