Полтора года Кыргызстана в ЕАЭС. Торговля падает, ветпосты остаются

Правительство Кыргызстана подвело итоги полутора лет пребывания страны в ЕАЭС. Чиновники по-прежнему настаивают, что плюсов от союза больше, чем минусов.

Вошли в срок и на хороших условиях

По словам заместителя министра экономики Алмаза Сазбакова, Кыргызстан вошел в состав ЕАЭС своевременно и на хороших условиях. При этом одним из главных плюсов называется сам факт полноправного участия в объединении. Сейчас ни одно решение союза не принимается без согласия Кыргызстана.

«Снят таможенный контроль на кыргызско-казахской границе, создан институт финансовой поддержки – Российско-Кыргызский фонд развития. Приняты переходные периоды для выполнения ряда положений договора о ЕАЭС. Есть договоренности об оказании технической помощи. КР получает 1,9 процента средств из общей копилки союза, в то время как Армения лишь 1,11 процента. Нас освободили от уплаты ввозных пошлин при импорте оборудования для инфраструктурных проектов», - отметил Алмаз Сазбаков.

После вступления Кыргызстана в ЕАЭС трудовые мигранты улучшили положение. Сейчас они обладают равными правами с гражданами той страны, где трудятся. В результате за 11 месяцев 2016 года объем денежных переводов от мигрантов вырос на 18 процентов по сравнению с 2015-м.

Оснащены четыре контрольно-пропускных пункта и снят фитосанитарный контроль на границе. 30 лабораторий получили аккредитацию, 9 органов сертификации внесены в единый реестр ЕАЭС. А 19 предприятий могут поставлять продукцию животноводства в Россию и Казахстан.

«Заключено соглашение с Вьетнамом о зоне свободной торговли. Для нас открывается новый рынок. Ведутся переговоры с КНР по торгово-экономическому соглашению. Это позволит открыть рынок Китая для наших производителей и даст преференции для привлечения инвестиций», - уверен Алмаз Сазбаков.

Чиновник напомнил, что на заседании Высшего Евразийского экономического совета 26 декабря 2016 года подписали соглашение с Казахстаном о технической помощи в $100 миллионов на оснащение таможенной инфраструктуры и модернизацию лабораторий. Решился вопрос о применении Казахстаном к кыргызским товарам унифицированного железнодорожного тарифа.

Главные союзные проблемы – кризис и упрямые соседи

Несмотря на заверения в выгодности ЕАЭС, есть блок вопросов, которые остаются нерешенными. Сказать точно, когда ситуация изменится, правительство не может.

Приоритетным для Кыргызстана остается увеличение объемов торговли. В 2015 году после вступления страны в ЕАЭС показатели упали в разы. Причем «хромать» стала не только внешняя торговля, но торговля со странами союза.

По итогам 2016 года отмечается стабилизация показателей. Экспорт в третьи страны вернулся на привычный уровень, а вот вывоз товаров в страны ЕАЭС, которые являются для нас традиционными рынками сбыта, продолжает падать. Импорт товаров из третьих стран по итогам 2016 года вырос на 18 процентов. Но вот союзных товаров мы ввозим все меньше и меньше.

«Спад торговли обуславливался тем, что экономики стран ЕАЭС показывали падение. Объемы торговли у них упали еще больше, чем у Кыргызстана. Восстановление внешней торговли в 2016 году, несмотря на общую отрицательную тенденцию, - большое достижение. Но нам надо наращивать экспорт не только в ЕАЭС, но и в третьи страны», - отметил Алмаз Сазбаков.

Еще одна проблема, которая набила оскомину, - снятие ветеринарного контроля на границе с Казахстаном. В конце декабря большинство стран союза признали, что сейчас кыргызская система ветеринарного контроля соответствует нормам ЕАЭС. Однако у Казахстана остались претензии. В итоге ветеринарные посты на границе продолжают работать.

«Систему ветеринарного контроля Кыргызстана инспектировали три раза – в 2015 году, июле и декабре 2016-го. У нас были эксперты из стран ЕАЭС и представители Евразийской экономической комиссии. В 2015-м было много вопросов и замечаний. Их устранили. В 2016-м специалисты отметили большой прогресс в области ветеринарии. Все страны, кроме Казахстана, признали, что кыргызская система ветеринарного контроля сможет обеспечить охрану здоровья животных и пищевую безопасность», - рассказал директор Госинспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности Калысбек Жумаканов.

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Что же касается Казахстана, то сейчас ведомство ведет переговоры с соседями. Среди их главных претензий – готовность лабораторий и отлаженный электронный механизм отслеживания движения ветеринарных сертификатов.

По обоим направлениям ведется активная работа. Однако чиновники Кыргызстана отмечают: чтобы привести все ветлаборатории страны в соответствие с нормами, нужно время. Быстро вопрос не решишь. В то же время в стране есть две лаборатории, отвечающие всем требованиям. На 2017 год запланированы строительство четырех новых зональных лабораторий и капитальный ремонт 13 региональных.

«Программа электронного отслеживания движения ветеринарных сертификатов разработана. Мы планируем ее с 1 марта интегрировать в программы стран ЕАЭС. Что же касается вопроса признания кыргызской системы ветеринарного контроля эквивалентной нормам ЕАЭС и снятия ветпостов, мы работаем в этом направлении. Думаю, еще одной инспекции не будет. Нам нужно время, чтобы договориться с казахскими коллегами», - отметил Калысбек Жумаканов.

Время идет, а проблем все больше

Число сложностей, которые преследуют Кыргызстан с первых дней вхождения в ЕАЭС, скоро увеличится. Страна в составе союза полтора года. Кроме очевидной адаптации к новым нормам это означает, что скоро закончатся все переходные периоды. В стране утратят силу национальные технические регламенты.

С 1 августа 2017 года в Кыргызстане начнут действовать технические регламенты ЕАЭС.

И это дополнительный вызов, к которому отечественному бизнесу надо приспособиться. Фактически у предпринимателей осталось чуть больше полугода на то, чтобы научиться работать по современным стандартам. В частности, предприятиям нужно переходить на работу по мировым стандартам ISO и HASSP.

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«Мы будем работать с бизнесом, предоставлять торговую информацию, чтобы он мог адаптироваться к новым реалиям. Речь не только о выходе на рынки ЕАЭС, но и на рынки третьих стран. Мы будем предоставлять информацию, что происходит в ЕАЭС, куда мы двигаемся, каковы новые условия, какие есть изменения, чтобы мы могли незамедлительно реагировать на происходящее», - прокомментировал Алмаз Сазбаков.

Кроме чисто евразийских проблем, на голову Кыргызстана свалились и международные. Страна является членом Всемирной торговой организации, перед которой у нас тоже есть обязательства. Кыргызстану предстоят сложные и долгие переговоры, чтобы, с одной стороны, не нарушить нормы ВТО, а с другой – действовать в рамках ЕАЭС.

«Мы планируем использовать опыт Армении. Начнем переговоры. Они не будет быстрыми, но это надо делать», - заключил Алмаз Сазбаков.