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Бизнес

Simbank представил новые категории кешбэка на июль

В течение месяца клиенты могут выбрать две категории с повышенным кешбэком и получать реальные деньги за повседневные покупки.

В этом месяце доступны следующие категории:

  • продукты и супермаркеты — 2 процента;
  • кафе и рестораны — 3 процента;
  • красота и медицина — 4 процента;
  • развлечения и спорт — 5 процентов;
  • онлайн-шопинг — 5 процентов;
  • кино — 20 процентов;
  • страхование ОСАГО — 20 процентов.

Главное обновление июля — расширение категории «Онлайн-шопинг». Теперь кешбэк 5 процентов начисляется за покупки на популярных международных маркетплейсах, включая Wildberries, Ozon, Amazon, SHEIN, а также китайские площадки Pinduoduo, Temu, Taobao, Alibaba, 1688, AliExpress и Youpin.

Кроме того, в категорию вошли платежи через WeChat Pay и AliPay. Это значит, что клиенты смогут получать кешбэк не только при покупках на маркетплейсах, но и при оплате товаров и услуг через крупнейшие платежные сервисы Китая.

Кешбэк по категории «Онлайн-шопинг» начисляется при сумме одной покупки от 2 тысяч сомов.

Категории кешбэка в Simbank обновляются каждый месяц, поэтому клиенты могут выбирать те, которые лучше всего соответствуют их текущим расходам.

Выбрать категории можно в мобильном приложении Simbank. Кешбэк начисляется реальными деньгами, которые можно использовать без каких-либо ограничений.

Приложение Simbank можно скачать в App Store и Google Play.

Мобильный банковский сервис Simbank от ОАО «Дос-Кредобанк». Лицензия НБ КР № 037. 
Ссылка: http://24.kg/biznes_info/380864/
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