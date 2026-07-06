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Бизнес

MoneyGram теперь доступен в приложении Optima24

«Оптима Банк» запустил сервис получения международных денежных переводов по системе MoneyGram в мобильном приложении Optima24. Теперь клиенты банка могут получать переводы из-за рубежа полностью онлайн — без посещения отделения и в любое время суток. Подобная возможность впервые реализована на банковском рынке Кыргызстана.

Ранее получить перевод MoneyGram можно было только в отделении банка. Теперь достаточно открыть приложение Optima24, ввести контрольный номер перевода и выбрать карту или счет для зачисления средств. Перевод можно получить в долларах США или в сомах с автоматической конвертацией по курсу банка.

MoneyGram — одна из крупнейших международных систем денежных переводов, представленная более чем в 200 странах и территориях. Наиболее популярные направления отправки переводов клиентам «Оптима Банка» — США, ОАЭ, Турция, Германия, Южная Корея, Катар, Саудовская Аравия и Канада.

Запуск нового сервиса стал очередным шагом в развитии цифровых сервисов «Оптима Банка». Ранее в мобильном приложении Optima24 уже были реализованы получение денежных переводов по системе Astrasend и отправка переводов через систему «Золотая Корона». Банк продолжает расширять возможности мобильного приложения, делая повседневные финансовые операции еще быстрее и удобнее для клиентов.

Мобильное приложение Optima24 доступно для скачивания в App Store и Google Play..

Лицензия № 018 НБ КР.
Ссылка: http://24.kg/biznes_info/380827/
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