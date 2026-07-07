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Агент 024

Октябрь в июле. В Бишкеке погибает Дубовый парк

«Дубовый парк засыхает. Что за реконструкция, когда все гибнет?» — интересуется читатель.

По его словам, смотреть на парк без слез невозможно.

«Половину территории раскурочили, вторая половина засыхает. Просто устроили октябрь в июле, слов нет. Как можно затягивать работы, когда на дворе наступает жаркий период? Где гулять детям, старикам? Как всегда, у чиновников на первом месте бюрократия, а не забота о людях», — написал горожанин.

Напомним, муниципальное предприятие «Бишкекзеленхоз» планирует благоустроить Дубовый парк почти за 40 миллионов сомов. При этом тендер объявлен лишь в конце июня. Подрядчик должен провести комплексное обновление территории и проложить новую систему полива. Все работы необходимо закончить в течение 30 календарных дней после подписания договора.

Подписан ли документ, мэрия не информирует. Никаких работ сейчас в Дубовом парке не проводят. Он погибает.

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Ссылка: http://24.kg/agent_024/380917/
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