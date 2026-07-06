Найти мастера стало проще: в MProfi появилась функция «Создать задачу»

Когда дома ломается кран, перестает работать кондиционер или требуется собрать новую мебель, поиск подходящего специалиста часто превращается в отдельную проблему. Нужно просматривать десятки анкет, сравнивать мастеров, звонить каждому по очереди и ждать ответа. При этом не всегда понятно, какой именно специалист нужен для конкретной задачи.

Теперь решить этот вопрос стало проще. MProfi в приложении MBANK в рамках сервиса «Услуги» запустил новую функцию «Опишите задачу», которая позволяет разместить описание необходимой услуги и дождаться отклика подходящих специалистов.

Как работает услуга «Создать задачу»

Пользователю достаточно один раз создать задачу: выбрать категорию услуги, описать, что необходимо сделать, указать местоположение и опубликовать заявку. Если запрос соответствует специализации мастера и его зоне работы, он получает уведомление и может напрямую связаться с клиентом для уточнения деталей и согласования заказа.

Через MProfi можно разместить задачи по самым востребованным бытовым услугам, включая:

ремонт «под ключ» и сборку мебели;

сантехнические и электромонтажные работы;

клининг, садоводство, репетиторство;

бухгалтерские и юридические услуги

и другие категории услуг.

Такой формат экономит время и делает поиск исполнителя более удобным, особенно в ситуациях, когда помощь нужна как можно быстрее.

Как воспользоваться новой услугой:

Откройте приложение MBANK. Зайдите в сервис MProfi. Нажмите кнопку «Опишите задачу». Выберите категорию услуги (например: ремонт, сантехника, электрика, клининг, мебель, кондиционеры). Выберите тип задачи, опишите, что именно нужно сделать (например: «Нужно установить кондиционер» или «Нужно починить кран», укажите местоположение). Опубликуйте задачу.

Готово! Если задача соответствует профилю мастеров, они получат пуш-уведомление и свяжутся с вами напрямую.

После публикации подходящие мастера получают уведомление и могут самостоятельно связаться с клиентом для обсуждения деталей заказа.

Новая функция особенно полезна тем, кто ценит свое время и хочет быстрее решить бытовые вопросы без долгого поиска исполнителя. Вместо того чтобы обзванивать десятки специалистов, достаточно один раз разместить заявку — дальше система сама поможет донести ее до подходящих мастеров.

Создать свою первую задачу уже можно в сервисе MProfi в приложении MBANK.

MBANK — первый цифровой!

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