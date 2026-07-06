08:01
USD 87.45
EUR 101.76
RUB 1.19
Бизнес

Найти мастера стало проще: в MProfi появилась функция «Создать задачу»

Когда дома ломается кран, перестает работать кондиционер или требуется собрать новую мебель, поиск подходящего специалиста часто превращается в отдельную проблему. Нужно просматривать десятки анкет, сравнивать мастеров, звонить каждому по очереди и ждать ответа. При этом не всегда понятно, какой именно специалист нужен для конкретной задачи.

Теперь решить этот вопрос стало проще. MProfi в приложении MBANK в рамках сервиса «Услуги» запустил новую функцию «Опишите задачу», которая позволяет разместить описание необходимой услуги и дождаться отклика подходящих специалистов.

Как работает услуга «Создать задачу»

Пользователю достаточно один раз создать задачу: выбрать категорию услуги, описать, что необходимо сделать, указать местоположение и опубликовать заявку. Если запрос соответствует специализации мастера и его зоне работы, он получает уведомление и может напрямую связаться с клиентом для уточнения деталей и согласования заказа.

Через MProfi можно разместить задачи по самым востребованным бытовым услугам, включая:

  • ремонт «под ключ» и сборку мебели;
  • сантехнические и электромонтажные работы;
  • клининг, садоводство, репетиторство;
  • бухгалтерские и юридические услуги

и другие категории услуг.

Такой формат экономит время и делает поиск исполнителя более удобным, особенно в ситуациях, когда помощь нужна как можно быстрее.

Как воспользоваться новой услугой:

  1. Откройте приложение MBANK.
  2. Зайдите в сервис MProfi.
  3. Нажмите кнопку «Опишите задачу».
  4. Выберите категорию услуги (например: ремонт, сантехника, электрика, клининг, мебель, кондиционеры).
  5. Выберите тип задачи, опишите, что именно нужно сделать (например: «Нужно установить кондиционер» или «Нужно починить кран», укажите местоположение).
  6. Опубликуйте задачу.

Готово! Если задача соответствует профилю мастеров, они получат пуш-уведомление и свяжутся с вами напрямую.

После публикации подходящие мастера получают уведомление и могут самостоятельно связаться с клиентом для обсуждения деталей заказа.

Новая функция особенно полезна тем, кто ценит свое время и хочет быстрее решить бытовые вопросы без долгого поиска исполнителя. Вместо того чтобы обзванивать десятки специалистов, достаточно один раз разместить заявку — дальше система сама поможет донести ее до подходящих мастеров.

Создать свою первую задачу уже можно в сервисе MProfi в приложении MBANK.

MBANK — первый цифровой!

Лицензия № 014 НБ КР.
Ссылка: http://24.kg/biznes_info/380874/
просмотров: 2741
Версия для печати
Материалы по теме
MBANK будет работать! Техническое обновление c 31 июля по 3 августа
Как уберечь машину от непредвиденных расходов: КАСКО в MBANK за 1 минуту
Новые держатели карты MJunior получат бонус в 500 сомов от MBANK
S&P Global присвоило MBANK максимальный для банков Кыргызстана рейтинг «B+/B»
От Бишкека до Оша. В Кыргызстан за год ввезли более 139 тысяч автомобилей
Смотрите все матчи ЧМ по футболу — 2026 вместе с официальным спонсором MBANK
День защиты детей в Кыргызстане с MBANK
Как ИИ-помощник Турайка в MTravel меняет культуру путешествий в Кыргызстане
Жара в Бишкеке: как подготовиться к лету выгодно вместе с MMarket
Как выгодно хранить сбережения: почему кыргызстанцы вкладываются в золото
Популярные новости
MBANK будет работать! Техническое обновление c&nbsp;31&nbsp;июля по&nbsp;3&nbsp;августа MBANK будет работать! Техническое обновление c 31 июля по 3 августа
В&nbsp;Ноокате открыли административное здание завода по&nbsp;производству удобрений В Ноокате открыли административное здание завода по производству удобрений
&laquo;Умай Холдинг&raquo; создает ведущую платформу продуктового ретейла в&nbsp;Центральной Азии «Умай Холдинг» создает ведущую платформу продуктового ретейла в Центральной Азии
Госбанк развития профинансирует строительство малой ГЭС &laquo;Конур-Огуз&raquo; Госбанк развития профинансирует строительство малой ГЭС «Конур-Огуз»
Бизнес
Госбанк развития профинансирует строительство малой ГЭС &laquo;Конур-Огуз&raquo; Госбанк развития профинансирует строительство малой ГЭС «Конур-Огуз»
Central Asia Capital перечислил налогов на&nbsp;полмиллиарда сомов Central Asia Capital перечислил налогов на полмиллиарда сомов
MBANK будет работать! Техническое обновление c&nbsp;31&nbsp;июля по&nbsp;3&nbsp;августа MBANK будет работать! Техническое обновление c 31 июля по 3 августа
Евразийский центр русского языка обучает детей с&nbsp;помощью современных технологий Евразийский центр русского языка обучает детей с помощью современных технологий
26 июля, воскресенье
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
25 июля, суббота
23:42
Apple выплатит 250 миллионов долларов владельцам iPhone из-за функций ИИ
23:22
Мгновения жизни: красота Кыргызстана в фото и видео читателей 24.kg
22:11
Пять объектов Казахстана включили в список ЮНЕСКО
21:27
В Китае показали школьную ИИ-доску, генерирующую 3D-модели по почерку учителя
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 26 июля: возможен небольшой дождь